AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من بينها الكهرباء والطرق.. أستاذ تمويل واستثمار: الحكومة تعاملت مع المشكلات بحلول جذرية.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:20 ص
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر أصبحت مكتملة الأركان عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه منذ 6 سنوات تم البدء في الإصلاح في شكل الدولة، مشيرًا إلى أن نقطة البداية كانت بعد ثورة 30 يونيو، بتغيير شكل مصر وأن تكون مكتملة الأركان.


وقال هشام إبراهيم، في حواره لبرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعاملت مع المشكلات بحلول جذرية وليست مسكنات، على رأسها الكهرباء والطرق وغيرها، خاصة وأنه أصبح هناك توافق واكتمال لأركان الدولة، لذلك كان من المهم الدخول في برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.


وأضاف أن التمويل سيكون متواجدًا طالما هناك جلب للاقتصاد، وتغير جذري في شكله، على عكس ما قبل 30 يونيو التي تأثر فيها الاقتصاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه من المهم تحديد إطار زمني لانتهاء أي مشروع، فضلًا عن أن التمويل كان فيه ضوابط.


وأوضح أنه بعد النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لدينا قدر من حرية الاختيار، خاصة أن هناك توافقا مجتمعيا بمعنى أن المواطن متقبل بعض التكلفة والعبء في مقابل رؤية ضوء أخضر في المستقبل، موضحًا أن المواطن تفهم الموقف بعد البرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا بد وأن يتغير الاقتصاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سر صمود الاقتصاد المصري حتى الآن أمام جائحة كورونا.. اعرف السبب

خبير اقتصادي: مصر تعد الدولة الأولى أفريقيا من حيث جذب الاستثمار.. فيديو

تصدرت المشهد بعد الثورة.. تنسيقية شباب الاحزاب: المرأة قبل 30 يونيو كانت مسلوبة الحقوق

أستاذ استثمار: فترة حكم الإخوان اتسمت بالتوتر الذي أثر سلبيا على الاقتصاد

عبد الناصر منصور: التطور الاقتصادي بعد 30 يونيو جذب المستثمرين لإنشاء مشروعات كبرى

ترشيحاتنا

اليورو يسجل 18.27 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

أمام الأصدقاء.. ميجان ماركل توبخ زوجها الأمير هاري

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

عمليات التعليم : حددنا هوية الطالب المسئول عن تصوير ونشر امتحان الفيزياء بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

بعد المايوه.. حبيبة أحمد فلوكس تظهر بـ الشورت

AdvertisementS

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد