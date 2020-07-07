من بينها الكهرباء والطرق.. أستاذ تمويل واستثمار: الحكومة تعاملت مع المشكلات بحلول جذرية.. فيديو

أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن مصر أصبحت مكتملة الأركان عقب برنامج الإصلاح الاقتصادي، لافتًا إلى أنه منذ 6 سنوات تم البدء في الإصلاح في شكل الدولة، مشيرًا إلى أن نقطة البداية كانت بعد ثورة 30 يونيو، بتغيير شكل مصر وأن تكون مكتملة الأركان.









وقال هشام إبراهيم، في حواره لبرنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تعاملت مع المشكلات بحلول جذرية وليست مسكنات، على رأسها الكهرباء والطرق وغيرها، خاصة وأنه أصبح هناك توافق واكتمال لأركان الدولة، لذلك كان من المهم الدخول في برنامج إصلاح اقتصادي حقيقي.









وأضاف أن التمويل سيكون متواجدًا طالما هناك جلب للاقتصاد، وتغير جذري في شكله، على عكس ما قبل 30 يونيو التي تأثر فيها الاقتصاد بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه من المهم تحديد إطار زمني لانتهاء أي مشروع، فضلًا عن أن التمويل كان فيه ضوابط.









وأوضح أنه بعد النتائج التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي، أصبح لدينا قدر من حرية الاختيار، خاصة أن هناك توافقا مجتمعيا بمعنى أن المواطن متقبل بعض التكلفة والعبء في مقابل رؤية ضوء أخضر في المستقبل، موضحًا أن المواطن تفهم الموقف بعد البرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأنه لا بد وأن يتغير الاقتصاد.