زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط

توافد طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط لأداء امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية مشددة .

وقامت اللجان التنظيمية بقياس درجات الحرارة للطلاب وتوزيع الكمامات والواقيات وزجاجات المياه والحلوى وإجراء التعقيم قبل دخول اللجان.





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فيما تفقد الدكتور خالد صديق، عميد طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط اليوم ، سير أعمال الامتحانات في يومها الثاني ، رافقه الدكتور محمود عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان انه بناء على توجيهات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في امتحانات الفرقة النهائية بكلية طب الأسنان من خلال إجراءات التعقيم والواقيات وتوزيع زجاجات المياه على الطلاب والتباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات .

جدير بالذكر انه يؤدي 9430 طالبا وطالبة بالفرق النهائية بـ14 كلية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط امتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة.