AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:18 ص
طلاب جامعات
طلاب جامعات
Advertisements
إيهاب عمر

 توافد طلاب كليات الصيدلة وطب الأسنان بفرع جامعة الأزهر بأسيوط لأداء امتحانات نهاية العام وسط إجراءات احترازية مشددة .

 

وقامت اللجان التنظيمية بقياس درجات الحرارة للطلاب وتوزيع الكمامات والواقيات وزجاجات المياه  والحلوى وإجراء التعقيم قبل دخول اللجان.


اقرأ أيضا :

الفيزياء والتاريخ.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بأسيوط

أبشروا.. أستاذ صدر: فرصة النجاة من كورونا في هذا الشهر أفضل من غيره

 

فيما تفقد الدكتور خالد صديق، عميد طب الأسنان جامعة الأزهر بأسيوط اليوم ، سير أعمال الامتحانات في يومها الثاني ، رافقه الدكتور محمود عمار وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب و المحاسب أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط وذلك لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وقال الدكتور خالد صديق عميد كلية طب الأسنان انه بناء على توجيهات فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر  والدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية في امتحانات الفرقة النهائية بكلية طب الأسنان من خلال إجراءات التعقيم والواقيات وتوزيع زجاجات المياه على الطلاب والتباعد بين الطلاب في لجان الامتحانات .

 

جدير بالذكر انه يؤدي 9430 طالبا وطالبة بالفرق النهائية بـ14 كلية بفرع جامعة الأزهر بأسيوط امتحانات نهاية العام الدراسي وسط إجراءات احترازية مشددة.

زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
زجاجات مياه وحلوى في امتحانات الصيدلة وطب الأسنان فى جامعة الأزهر بأسيوط
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وسط إجراءات احترازية.. توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الوراق "فيديو"

جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة لبحث استعدادات امتحانات السنوات النهائية

لاستقبال طلاب الفرق النهائية.. عميد تربية عين شمس: مسح حراري وكاميرات مراقبة وتعقيم اللجان.. بدء امتحانات كلية التجارة 7 يوليو

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان الديناميكا بأسيوط.. فيديو وصور

لطلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان تعرف على أماكن لجان طلاب كلية الآداب وموعد الامتحانات

جولات ميدانية لعمداء الأزهر بأسيوط لتفقد مقار لجان امتحانات التخلفات.. صور

ترشيحاتنا

الطاعون الدملي.. تعرف على إجراءات الصين لمحاربة الوباء الجديد

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

التعليم : لم يتم تسريب امتحاني الفيزياء والتاريخ قبل توزيعهما في اللجان

تجديد حبس أحمد بسام زكي لاتهامه بمحاولة مواقعة فتاتين بغير رضاهما

بعد إثارته الجدل بـ ترشحه لرئاسة أمريكا.. معلومات عن كاني ويست

وفاة مريضة سرطان بريطانية بعد تأخر علاجها بسبب أزمة كورونا

AdvertisementS

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

تصرف متهور.. مراهقة تكتشف إصابتها بـ كورونا بعد خضوعها لعملية تجميل بيوم واحد