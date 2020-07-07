الزيارة الخامسة.. خبير شؤون أفريقية: الرئيس الإريتري أكثر زعماء أفريقيا زيارة لمصر

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية بالهيئة العامة للاستعلامات، على خلفية زيارة الرئيس الإريتري لمصر بالأمس، إن الزيارات الإفريقية لمصر، قبل عامك 2014 كانت قليلة جدا، والتواصل على المستوى الرئاسي لم يكن بذلك الحجم الحالي.





وأضاف الدكتور رمضان قرني، خلال حواره لـ برنامج "صباح الخير يامصر"، المذاع على فضائية مصر الأولى أن 30 % من زيارات الرئيس السيسي، منذ توليه الرئاسة، كانت لدول أفريقية.





وأوضح "قرني" أن زيارات الرئيس السيسي ، لدول إفريقيا، تعطي بعد حقيقي لقيمة مصر الإفريقية، وأهمية أفريقيا للأمن القومي المصري.





وعلق "قرني" على زيارة الرئيس الإريتري لمصر بالأمس قائلا " الرئيس الإريتري هو أكثر زعماء، الدول الإفريقية زيارة لمصر، منذ عام 2014" ، وهي تعد الزيارة الخامسة لمصر، حتى الأن.





وتابع: " زيارة الرئيس الإريتري لمصر، في تلك المرة، تخص الأمن القومي المصري" ، لافتا أنها جاءت ضمن التفاعلات القوية لقضية سد النهضة، بالإضافة لقضية أمن الممرات المائية، مثل قناة السويس، والتي تخص الأمن القومي المصري، على الشق الآخر.