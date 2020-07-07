سلام: سوق العقارات المصري يحظى بوضع متميز ولديه فرص كبيرة للنمو

أكد المهندس عبد الله سلام مطور عقارى، أنه على الرغم من التحديات التي يشهدها العالم كله والاقتصاد بصفة خاصة، إلا أن القطاع العقاري المصرى يعد من القطاعات التي لم تتوقف لحيوية المنتج العقاري في دورة الحياة وانه أفضل من قطاعات أخري تأثرت بشكل كبير.





وأضاف سلام، لــــ"صدى البلد"، أنه من رحم الأزمات تخلق الفرص ، و قطاع العقارات لديه فرص كبيرة للنمو وهو ما يمثل دافعًا رئيسيًا لنا للابتكار.





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وأشار، إلى أن العمل بمعظم المشروعات التنموية الكبرى استمر مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع مواقع العمل، وذلك وفقا لتوجه الدولة في رفع شعار لا لتعطيل حركة الإنتاج وعجلة التشييد والبناء.





وتابع، أن الإقبال على امتلاك عقارات فى مصر لن يتراجع، ربما يوجد بعض الركود النسبي بسبب الظروف الاقتصادية الحالية لكن إقبال المصريين على امتلاك وحدة سكنية أو أكثر أمر مستمر، نظرا لتمتع العقار بمميزات كبيرة كمخزن آمن للقيمة ووعاء ادخارى مناسب للكثير من الفئات.