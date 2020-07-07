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رياضة

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 11:26 ص
رونالدو وإبراهيوفيتش
رونالدو وإبراهيوفيتش
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محمد السعيد
يستضيف فريق إيه سي ميلان نظيره يوفنتوس اليوم، الثلاثاء،على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ 31، من مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ويوفنتوس والقنوات الناقلة:

وتقام مباراة ميلان ويوفنتوس في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناتي بي إن سبورتس 1 و 4.

ميلان ضد يوفنتوس:

ويدخل ميلان مباراة اليوم بحثاعن الفوز من أجل تحسين وضعه السيئ في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي.

في المقابل يطمح يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو في مواصلة انتصاراته بخطف الثلاث نقاط من الروسونيري، وقطع خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الكالتشيو.

وكانت مباراة الدور الأول انتهت بفوز يوفنتوس على ميلان بهدف دون رد.

وتقام  مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد في المدرجات.

ترتيب يوفنتوس وميلان:

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، بفارق 7 نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد ميلان في المركز السابع بـ 46 نقطة.



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