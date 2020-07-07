للاطمئنان على الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. محافظ بني سويف يتفقد لجان الثانوية العامة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع وكيلة وزارة التربية والتعليم، سير امتحانات الثانوية العامة،والتي انطلقت في 21 يونيو الشهر الماضى.





حيث يؤدى الطلاب"اليوم"الامتحان فى مادة الفيزياء للشعبة العلمية ،ومادة التاريخ للشعبة الأدبية ، ويؤدي الامتحان من أبناء المحافظة ما يقرب من 16 ألف طالب وطالبة موزعين على 52 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





واطمأن المحافظ، من خلال تواصله مع وكيلة الوزارة التي تفقدت اليوم عددًا من لجان الامتحانات،لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتدابير الوقائية الخاصة بتنظيم عملية الدخول والخروج عبر بوابات التعقيم،وتسليم المستلزمات الوقائية للطلاب،والتأكد من ارتدائها بالشكل الصحيح، بجانب ارتداء واقيات الوجه والحذاء، والكشف عن درجة حرارة الطلاب قبل دخولهم اللجان وتسليمه ورق الأسئلة وكراسات الإجابة، مع الالتزام بالعدد المحدد 14 طالبًا داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة.





اقرأ أيضا :





وشدد على استمرار وتكثيف المتابعة الميدانية لكل اللجان على مستوى الإدارات التعليمية للسبع، والتأكيد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية ضد أية حالات غش يتم ضبطها، مع ضرورة الاهتمام بالنظافة العامة داخل اللجان وخارجها بالتنسيق مع الوحدة المحلية والجهات المعنية، وتعميم تلك التوجيهات على كل اللجان، مع متابعة تنفيذها، ورصد أية مخالفات أولًا بأول لسرعة تلافيها.





ونوهت سهام يوسف وكيلة الوزارة عن توجيهات المحافظ بتلافي بعض الملاحظات التي ظهرت في أول يوم للامتحانات، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوثها مجددًا.



