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حوادث

مصرع ربة منزل صدمها قطار في كفر الشيخ

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:42 م
سيارات اسعاف
سيارات اسعاف
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محمود زيدان
لقيت ربة منزل مقيمة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، مصرعها بعد أن صدمها القطار رقم 486 القادم من طنطا إلى كفر الشيخ.


وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا  من شرطة السكة الحديدية يفيد بوفاة "هدى. ف"، 62 سنة، ربة منزل، وتقيم عزبة الشهيد نصار، أثناء عبورها من مكان غير مخصص للعبور، تصادف مرور القطار 486 القادم من قلين إلى طنطا.


وتبين إصابة المتوفاة بجرح بالرأس، وجرى نقلها بسيارة إسعاف لمستشفى قلين المركزي، إلا أنها توفيت عقب وصولها، وجرى إيداعها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


بانتداب مفتش الصحة، أفاد بوجود جرح بفروة الرأس وكسر بعظام الجمجمة وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.


حرر رجال الشرطة المحضر رقم 3601 لسنة 2020م، إداري مركز قلين، وأخطرت النيابة بالواقعة.
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