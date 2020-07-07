اشتباه كورونا.. نقل طالبة ثانوية عامة إلى مستشفى المحلة العام

أفادت غرفة العمليات والطوارئ لمتابعة لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، عن ورود إخطار إلى مدير إدارة غرب المحلة التعليمية الاشتباه بإصابة طالبة بمدرسة عبد المنعم رياض بعدوى فيروس كورونا، ونقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام.









وبحسب بيان، تابعت الغرفة بناءً على توجيهات من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورود بلاغ من رئيس لجنة مدرسة عبد المنعم رياض التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بظهور أعراض الاصابة بفيروس كورونا على الطالبة" دعاء رضا عبد المنعم " ١٨ سنة فضلا عن الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى المحلة العام لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على صالح الطلاب وأرواحهم.





واعطي وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته الي اهمية تيسير عمل رؤساء اللجان والتنسيق معهم والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم والتطهير الالكترونية وتوزيع ماسكات وكمامات طبية للوقاية من اخطار تفشي فيروس كورونا.



