AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اشتباه كورونا.. نقل طالبة ثانوية عامة إلى مستشفى المحلة العام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:34 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
احمد علي
أفادت غرفة العمليات والطوارئ لمتابعة لجان الثانوية العامة بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، عن ورود إخطار إلى مدير إدارة غرب المحلة التعليمية الاشتباه بإصابة طالبة بمدرسة عبد المنعم رياض بعدوى فيروس كورونا، ونقلها بسيارة إسعاف إلى مستشفى المحلة العام. 


وبحسب بيان، تابعت الغرفة بناءً على توجيهات من ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ورود بلاغ من  رئيس لجنة مدرسة عبد المنعم رياض التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية، بظهور أعراض الاصابة بفيروس كورونا على الطالبة" دعاء رضا عبد المنعم " ١٨ سنة فضلا عن الدفع بسيارة إسعاف ونقلها إلى مستشفى المحلة العام لفحصها واتخاذ الإجراءات القانونية حفاظا على صالح الطلاب وأرواحهم.

واعطي وكيل وزارة التربية والتعليم توجيهاته الي اهمية تيسير عمل رؤساء اللجان والتنسيق معهم والتأكد من تشغيل بوابات التعقيم والتطهير الالكترونية وتوزيع ماسكات وكمامات طبية للوقاية من اخطار تفشي فيروس كورونا.

وأشار وكيل التربية والتعليم إلى أن غرفة العمليات والطوارئ رصدت وصول اوراق اسئلة والاجابة في موعدها إلى أبواب اللجان وانتظام كافة الطلاب والطالبات في طوابير وصولا إلى أماكن لجان الامتحانات الخاصة بهم ومنع التكدسات والزحام لمجابهة فيروس كوفيد ١٩ خلال الفترة المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر استعدادات المحافظات لعقد امتحانات الثانوية العامة.. بوابات تعقيم ومطهرات لمكافحة كورونا.. توفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف في اللجان.. ومنع الباعة الجائلين من التواجد بمحيط المدارس

الانتهاء من تجهيز لجان الثانوية العامة ووكيل التعليم: "عدم تشغيل المراوح الهوائية في اللجان"

شاهد.. لجان الثانوية العامة بالشرقية قبل لحظات من انطلاق الامتحانات

امتحانات الثانوية في زمن كورونا.. كيف قضى الطلاب أول يوم

شاهد.. أمن الغربية يفرض كردونا لمنع أولياء الأمور من التجمع أمام لجان الثانوية.. صور

في لجان القليوبية.. نقل طالبين إلى المستشفى لارتفاع حرارتهما وتعرضهما للإغماء

ترشيحاتنا

منع تراخيص البناء مدى الحياة أحدها.. قرارات حاسمة لرئيس الوزراء بشأن البناء العشوائي.. فيديو

انتصر عليهم كورونا خلال 45 يومًا.. القصة الكاملة لوفاة 3 أشقاء بالفيروس القاتل في قنا

حكم تكرار الدعاء على الظالم.. دار الإفتاء ترد

أراد الزواج من بيكا.. انتحار ممثل شاب بعد اختفاء حبيبته

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

تشييع جنازة والدة حمادة هلال من المركز الطبى العالمى

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

بعد شهرين من إعلان وفاته.. مريض يعود للحياة ويصيب عائلته بصدمة كبرى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

سعرها 4 آلاف دولار.. رجل أعمال هندي يواجه أزمة كورونا بـ كمامة من الذهب الخالص

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك