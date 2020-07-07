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رياضة

فكرة الكرة الموحدة.. سيف زاهر يحرج مسئولي الجبلاية بسبب حازم إمام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:22 م
سيف زاهر
سيف زاهر
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عمرو الحلوانى

فجر الإعلامى سيف زاهر عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الكرة الموحدة التى أعلن عنها مسئولو اللجنة الخماسية المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة فى مؤتمر صحفي أمس.


وكتب سيف زاهر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك " قائلا : " حازم إمام صاحب فكرة الكرة الموحدة لمنافسات الدوري الممتاز منذ 3 سنوات " ، فى إشارة منه إلى أن الكرة الموحدة ليست فكرة وليدة من قبل اللجنة الخماسية التى تدير الجبلاية فى الوقت الحالي .

كان محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية أبدي سعادته الكبيرة بخروج الكرة الموحدة الخاصة بمنافسات الدوري الممتاز إلى النور.

 

وقال محمد فضل في المؤتمر الصحفي الخاص بالكشف عن الكرة الخاصة بالدوري المصري:" قبل ظهور الفار في الملاعب المصرية، الجميع شكك في مصداقية اللجنة الخماسية وخاصة الصحافة المصرية".


وأضاف:" وجود كرة خاصة بالدوري المصري، ضمن مساعي تطوير اللجنة الخماسية لتطوير الكرة المصرية، مثل الفار".

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