الطب البيطري بالغربية: حملات للكشف علي المواشي لمواجهة الحمي القلاعية والوادي المتصدع

أعلنت هيئة الطب البيطري بمحافظة الغربية عن تدشين حملات البيطرية والعلاجية للكشف علي رؤوس المواشي والماعز للحد من إخطار انتشار عدوي الاصابه بعدوي وباء الحمي القلاعيه والوادي المتصدع حفاظا على الثروه الحيوانيه بقري ومراكز المحافظة.









من جانبه أكد الدكتور حاتم كمال انور مدير هيئة الطب البيطري بالغربية أنه باشر في وقت سابق تدشين حملة بيطرية علاجية بالمجان بقرية ميت الليث مركز السنطة.





وأوضح مدير هيئة الطب البيطري أن تلك القافلة تأتي في إطار تقديم كافة أوجه الخدمات البيطرية بالمجان، وتخفيفا عن مواطني القرية في ظل افتقارها لوجود وحدة بيطرية.





واشار إلى أنه تم تنفيذ القافلة في ضوء الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





كما بين أنه تم توقيع الكشف وفحص جميع الحيوانات والطيور التى تم إحضارها إلى مقر إنعقاد القافله وبيانها : 180 جاموس وأبقار ، 50 من الأغنام والماعز ، 3 كلاب ، 500 من الطيور ، وتم صرف الأدوية اللازمة لها بالمجان، كما تم سحب عينات دم من عدد 20 من الجاموس والأبقار وذلك فى إطار المسح الطبى البيطرى وقوفا على أى إصابات مرضية بمرض البروسيلا المعدى والمشترك.



