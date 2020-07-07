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أخبار العالم

وزير سابق بحكومة الظل البريطانية يعترف باستغلال الأطفال جنسيا وتصويرهم في أوضاع مخلة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:33 م
على صالح
اعترف إريك جويس، الوزير السابق بـ حكومة الظل - حزب العمل -  في المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء،  بأنه ارتكب جرائم إباحية بحق عدد من الأطفال، قام بتصويرهم في أوضاع مخلة.

ويواجه المسئول السياسي المعارض، البالغ من العمر 59 عامًا، اتهامات باستغلال الاطفال جنسيا، بينما يحضر اليوم جلسة استماع تمهيدية في محكمة "إبسويتش كراون" بعد أن تعددت وقائع ارتكابه للرذيلة بحق الاطفال وتصويرهم في اوضاع غير لائقة.

ومنحت هيئة المحكمة، جويس، الذي كان عضوًا في البرلمان عن فالكيرك في اسكتلندا ما بين عامي 2000 و 2012 ، الافراج بكفالة غير مشروطة عند مثوله أمام المحكمة في جلسة يوم 10 يونيو.

وقالت القاضية البريطانية، إيما بيترز، إن الفيلم الوحيد الذي يبلغ طوله 51 ثانية "يصور عددا من الأطفال الصغار في اوضاع اباحية، ومن بينهم طفل يبلغ من العمر 12 شهرًا" 

وزير الظل السابق جويس ، من وورلينجروث، سوفولك، وتم اطلاقه بكفالة، وأمرت القاضية بإعداد تقرير قبل الحكم  

وكان جويس قد تم القبض على جويس في نوفمبر 2018.

غادر حزب العمل ليكون نائبًا مستقلًا عن فالكيرك في عام 2012 ، واستقال من منصبه قبل الانتخابات العامة لعام 2015. أمضى 21 عامًا في الجيش ، وارتقى من خلال الرتب ليصبح رائدًا.
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