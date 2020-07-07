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حوادث

لاستكمال المرافعة.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية فساد القمح لـ27 يوليو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:33 م
محكمة
محكمة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل جلسة محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" لـ27 يوليو الجارى لاستكمال المرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، وعضوية المستشارين طلبة فوزى وأحمد عزت وعماد عفيفى، وسكرتارية محمد السيد ووليد السيد.


وأحال النائب العام، 11 مسئولا عن صوامع الأقماح و2 آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بالاستيلاء على 104 ملايين جنيه.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
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