لمتابعة الإجراءات الوقائية.. محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بعدد من المدارس

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، صباح اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة المنيا، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.





رافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.





وشملت جولة المحافظ، لجان مدارس 25 يناير الابتدائية، و6 أكتوبر الابتدائية، والمنيا الفنية المتقدمة.





ووجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربًا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.





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