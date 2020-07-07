AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لمتابعة الإجراءات الوقائية.. محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة بعدد من المدارس

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 12:52 م
محافظ المنيا يتابع
محافظ المنيا يتابع لجان امتحانات الثانوية العامة
Advertisements
ايمن رياض
تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الثلاثاء، سير امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان بمدينة المنيا، حيث اطمأن المحافظ على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، من خلال تسليم كافة المستلزمات الطبية والوقائية ومدى توافر الخدمة الطبية داخل اللجان.

رافق المحافظ، خلال جولته محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، والعقيد محمد صلاح، رئيس مدينة المنيا.

وشملت جولة المحافظ، لجان مدارس 25 يناير الابتدائية، و6 أكتوبر الابتدائية، والمنيا الفنية المتقدمة.

ووجه المحافظ، بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات، معربًا عن أمنياته لهم بكل التوفيق والتميز، وأكد على ضرورة التواصل والتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة حال المواقف الطارئة والمستجدات خلال فترة الامتحانات.

اقرأ المزيد 

كما شدد المحافظ، على استمرار اعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج لجان الثانوية العامة والمقرات، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ووجه بتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمر بمنع الانتظار.. محافظ الدقهلية يشرف على دخول الطلاب للجان امتحانات الثانوية العامة

محافظ الأقصر يشدد على منع انتظار الطلاب خارج اللجان.. صور

محافظ المنيا يحيل مسئول اللجنة الثلاثية وملاحظ للتحقيق .. صور

محافظ المنيا يتفقد امتحانات الثانوية الأزهرية ويشدد على اتباع الإجراءات الاحترازية

محافظ الدقهلية: منع انتظار الطالبات والطلاب خارج اللجان وأماكن مخصصة لأولياء الأمور

محافظ المنيا يتابع امتحانات الثانوية العامة بعدد من اللجان.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

هاني الناظر يوضح أضرار أشعة الشمس وفوائدها

تداول صور امتحان فيزياء الثانوية العامة عبر فيس بوك بعد توزيعه في اللجان .. والتعليم : جاري تتبعها

رئيس برشلونة: لن نتعاقد مع نيمار...وسيتين مستمر مع الفريق

أمام الأصدقاء.. ميجان ماركل توبخ زوجها الأمير هاري

بسبب كورونا.. إغلاق مدينة ملبورن الإسترالية

أسباب البركة في البيوت.. 20 أمرا لا تغفل عنها

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

مفاجأة من العيار الثقيل.. كوب من هذا المشروب يتحكم فى السيطرة على سكر الدم

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

النقض: التحفظ على صفوت الشريف وتحديد جلسة 15 سبتمبر لنظر طعنه في اتهامه بالكسب غير المشروع

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

اقتحام منزل جاستن ترودو بأسلحة محظورة.. تفاصيل محاولة اغتيال رئيس وزراء كندا

زيادة البدل ورفع سن المعاش.. 4 مزايا لأعضاء المهن الطبية بالقانون الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

سعرها 4 آلاف دولار.. رجل أعمال هندي يواجه أزمة كورونا بـ كمامة من الذهب الخالص

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أبرز إطلالات صبا مبارك