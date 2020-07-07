التعليم: امتحانات الثانوية العامة اليوم جاءت مطابقة للمواصفات وخالية من الأخطاء









وقالت اللجنة في تقريرها، إنه لا توجد بامتحانات اليوم أخطاء لغوية أو إملائية، مشيرةً إلى أن الأسئلة اشتملت على جميع الأجزاء المقررة على الطلاب حتى 15 مارس 2020.









وأوضح التقرير أنه تم إعداد الامتحان بناءً على مواصفات الورقة الامتحانية المعدة من قبل المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بالاشتراك مع مكتب مدير عام المادة في الوزارة.









كما أشار التقرير إلى احتواء الامتحان على جميع المستويات المعرفية، وأن الامتحان شامل لجميع أجزاء المنهج وملائم لجميع الطلاب، مع التأكيد على أن الأسئلة جاءت واضحة الصياغة.









وكان طلاب الثانوية العامة أدوا اليوم الامتحان في مادتي الفيزياء لشعبة علمي، والتاريخ لشعبة أدبي في جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.









ورصدت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم حالتين حيازة محمول ونشر على الإنترنت وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك وهم: الطالب "م. م"، بمحافظة القاهرة إدارة عين شمس لمادة الفيزياء، والطالبة "م. م"، بمحافظة قنا إدارة نجع حمادي لمادة التاريخ، وتم عمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

أفاد تقرير اللجنة الفنية لواضعي الامتحان بأن أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ، جاءت مطابقة للمواصفات الفنية من حيث سلامة اللغة والصياغة والدقة.