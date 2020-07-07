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فيديوجراف.. رجاء الجداوي.. 40 عاما من الرقي والفن

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:29 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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آلاء حسن
رحلت الفنانة رجاء الجداوي، عن عالمنا بعد صراع طويل مع فيروس كورونا استمر لأكثر من 40 يوما مما تسبب في صدمة الوسط الفني.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة لـ رجاء الجداوي وفاتها عبر فيسبوك قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون ماما في ذمة الله"وقررت دفن والدتها فى مقابر الأسرة بالبساتين.

وكانت فيفي عبدة أول الحاضرين إلى جنازة الفنانة رجاء الجداوي، وتدهورت الحالة الصحية للفنانة في الفترة الاخيرة داخل العناية المركزة لمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي.


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ولمزيد من التفاصيل تابع فيديوجراف يوضح تفاصيل معاناة رجاء الجداوي وإصابتها بفيروس كورونا ....... 
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