AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رئيس جامعة عين شمس: 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة لمنع الزحام

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:23 م
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
Advertisements
ريهام فيكتور
قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس: "إننا نسعى لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تنظيم عملية الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء الامتحانات".


وأضاف الدكتور محمود المتينى، من خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نحرص على وجود شرط التباعد الاجتماعى بين جميع الطلاب".


وتابع رئيس جامعة عين شمس: "نقوم بتقسيم فترة الامتحانات بين الطلاب من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساءً"، لافتا إلى وجود 3 أو 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة".


وأكد أن النماذج متشابهة جدا فى المستوى حتى يتساوى الطلاب، منوها إلى أن ما نحن نشهده الآن دروس مستفادة من هذا الوضع التاريخي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبير موسي للغنوشي: كذبت على التونسيين أكثر من مرة

عبير موسى لـ الغنوشي: الإخوان منظمة إرهابية وشمولية وتخدم أجندة تركيا

عبير موسي: البرلمان التونسي تحت حكم مرشد الإخوان رسميًا

تونس.. تحذيرات من تمويلات خارجية بعد رفض برلمان الغنوشي تصنيف الإخوان منظمة إرهابية

عبير موسى: أردوغان ينفذ أجندة الإخوان في المغرب العربي.. وتونس صامتة عن أزمة ليبيا

رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي: هناك من يسعى لإغراق تونس في الديون

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

الشبعان دايما بيتخاف منه.. شاهد عبد الله جمعة يثير الجدل بـ رسالة غامضة

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

في قضية الفسق والفجور.. تأجيل استئناف سما المصري على حكم حبسها وتغريمها

شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

تقع في قلب المحيط.. الرأس الأخضر رمز الجمال والرقي.. شاهد

بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة