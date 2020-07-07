رئيس جامعة عين شمس: 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة لمنع الزحام

قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس: "إننا نسعى لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تنظيم عملية الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء الامتحانات".
وأضاف الدكتور محمود المتينى، من خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "نحرص على وجود شرط التباعد الاجتماعى بين جميع الطلاب".
وتابع رئيس جامعة عين شمس: "نقوم بتقسيم فترة الامتحانات بين الطلاب من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساءً"، لافتا إلى وجود 3 أو 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة".
وأكد أن النماذج متشابهة جدا فى المستوى حتى يتساوى الطلاب، منوها إلى أن ما نحن نشهده الآن دروس مستفادة من هذا الوضع التاريخي.