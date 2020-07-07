رئيس جامعة عين شمس: 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة لمنع الزحام

قال الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس : "إننا نسعى لتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية فى تنظيم عملية الدخول والخروج وقياس درجات الحرارة للطلاب أثناء الامتحانات".









الدكتور محمود المتينى، من خلال حواره ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": " نحرص على وجود شرط التباعد الاجتماعى بين جميع الطلاب". وأضافنحرص









وتابع رئيس جامعة عين شمس: " نقوم بتقسيم فترة الامتحانات بين الطلاب من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساءً"، لافتا إلى وجود 3 أو 4 نماذج امتحان مختلفة لنفس المادة".







