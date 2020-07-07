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توك شو

أنت سكر محلى محطوط على كريمة.. شاهد متصلة تداعب الشيف مغازي على الهواء

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:18 م
الشيف أحمد المغازي
الشيف أحمد المغازي
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قسم التوك شو
داعبت متصلة تدعى «سهير» الشيف أحمد المغازي، على الهواء خلال برنامج «أكلة أمي» المذاع على القناة «الأولى».

وقالت «سهير»: «عايزة أقولك حاجة قبل ما أطلب الطلب بتاعي .. انا ركبت لك أغنية زي أغاني المهرجانات وبقولك سكر محلى محطوط على كريمة بتاعة حسن شاكوش وعمر كمال».

وتابعت  «سهير» : «أنت السكر اللي بتحلي حياتنا، وأنت الكريمة في كل أكلتنا، وأنت السكر بتاع ماسبيرو، و أنت أسطورة الطبخ العربي والشرقي».

فرد عليها الشيف احمد مغازي قائلا: «ياويلي يا ويلي دا أنا هطلع السما السابعة هخطف الاكلات الحلوة كلها واقدمها لكم، وأجي أطبخ لحد عندك في البيت».
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