أنت سكر محلى محطوط على كريمة.. شاهد متصلة تداعب الشيف مغازي على الهواء

داعبت متصلة تدعى «سهير» الشيف أحمد المغازي، على الهواء خلال برنامج «أكلة أمي» المذاع على القناة «الأولى».





وقالت «سهير»: «عايزة أقولك حاجة قبل ما أطلب الطلب بتاعي .. انا ركبت لك أغنية زي أغاني المهرجانات وبقولك سكر محلى محطوط على كريمة بتاعة حسن شاكوش وعمر كمال».





وتابعت «سهير» : «أنت السكر اللي بتحلي حياتنا، وأنت الكريمة في كل أكلتنا، وأنت السكر بتاع ماسبيرو، و أنت أسطورة الطبخ العربي والشرقي».



