شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته

حرص عدد من الفنانين علي تواجدهم في المستشفى بجوار الفنان حماده هلال، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي والفنان محمد قماح.

واعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.





وينتظر حمادة هلال حاليًا الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمى ، على أن يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.



