AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:20 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
حرص عدد من الفنانين علي تواجدهم في المستشفى بجوار الفنان حماده هلال، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي والفنان محمد قماح.
واعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

وينتظر حمادة هلال حاليًا الانتهاء من عملية تغسيل الجثمان داخل المركز الطبي العالمى ، على أن يتم تشييع الجثمان في تمام الساعة الواحدة ظهرًا ليتم دفنها في مقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

كان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء لها.
شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته
شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يارب اشفِ أمي.. تعرض والدة حمادة هلال لوعكة صحية

أخبار الفن | وفاة أول فنان عربي بـ كورونا.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها.. دعاء مؤثر من ابنة رجاء الجداوي

رامي وحيد يطلب من جمهوره الدعاء لوالدة حمادة هلال

أخبار الفن | قرينة الرئيس السيسي تنعى رجاء الجداوي.. وانهيار ابنة الفنانة وإلهام شاهين خلال الجنازة

تشييع جنازة والدة حمادة هلال من المركز الطبى العالمى

إيهاب توفيق ينعي والدة حمادة هلال

ترشيحاتنا

بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.. 6 معلومات لا تعرفها عن الفنان محمد صلاح

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

شاهد.. لحظة وصول جوني ديب وطليقته أمبر هيرد للمحكمة في قضية التشهير

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

الرئيس السيسي يقدم العزاء لأسرة الفريق العصار من مسجد المشير طنطاوي| شاهد

شاهد.. محمود الليثي ومحمد قماح بجانب حمادة هلال أثناء وفاة والدته

AdvertisementS

بعد إعلان وصيته لعائلته بسبب رجاء الجداوى.. الجمهور يبحث عن يحيى الفخرانى

على غرار "التحرير".. رئيس الوزراء يأمر بتطوير ميادين طلعت حرب والأوبرا والعتبة

الإخلاء بالقوة الجبرية..تفاصيل تعديلات مقترحة لمنع توريث شقق الإيجار القديم..فيديو

وفاة والدة حمادة هلال.. وتشييع الجثمان بعد قليل

معلومة مغلوطة .. تصريح دفن رجاء الجداوي يكشف عمرها الحقيقي

هدير الهادى فتاة التيك توك تعترف: بمارس الأعمال المنافية مقابل مبالغ مالية

رئيس وزراء إثيوبيا: لن نلحق الضرر بمصر وسنبدأ ملء سد النهضة

السيسى يصل مسجد المشير طنطاوي ليتقدم الجنازة العسكرية للفريق العصار

احتمالية سقوط أمطار..الأرصاد: طقس الغد حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 35

بعد ظهور أول حالة بالصين.. الطاعون الدبلي يستمر حتى نهاية 2020.. تعرف على أعراضه وطرق انتقاله

بعد تسجيل أقل معدل إصابات..أستاذ فيروسات: أغسطس بداية انحسار الموجة الأولى لـ فيروس كورونا

بشري سارة.. مد فترة التقديم لرياض الأطفال بالقاهرة حتي 10 يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت كاجوال .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث إطلالاتها

تقع في قلب المحيط.. الرأس الأخضر رمز الجمال والرقي.. شاهد

بعد فقدان جنينها.. سيدة تنتحل شخصية ممرضة لاختطاف رضيعة حديثة الولادة