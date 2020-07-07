د. نسرين مصطفى تكتب: ادعم جيشك.. قوتك

لعل من نادى بضرورة التوقف عن تطوير وتسليح القوات المسلحة، ورفع جاهزيتها وكفاءتها القتالية، ادرك الان بعد ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات على كافة المحاور الاستراتيجية، خطورة ما تتعرض له مصر، وهو الأمر الذي يتطلب يقظة وحكمة ودقة في اتخاذ القرارات، والتعامل مع الموقف الراهن لمواجهة أطماع ومؤامرات القوى الاستعمارية.





ما حققته القيادة السياسية من تطوير وتحديث القوات المسلحة يعد تاريخيًا، وثورة حقيقة ستدرس للأجيال، استطاعت قواتنا المسلحة تحقيق انتصار لا يقل أهمية عما حققته في حرب أكتوبر المجيدة، فلدى القيادة السياسية فلسفة عميقة رشيدة وحكيمة في تطوير وتحديث كل أفرع القوات المسلحة من حاملات مروحيات وغواصات وفرقاطات وطائرات، على اختلاف المهام المنوطة بها، والقائمة تطول لما حققته القوات المسلحة على مستوى التطوير والتحديث، وهو الأمر الذي تزامن مع رفع الكفاءة القتالية والجاهزية للمقاتل المصري.





وتؤكد الأحداث أن استراتيجية القيادة السياسية فى تطوير منظومة التسليح فى القوات المسلحة، استراتيجية بعيدة المدى صائبة وتتماشى مع الاحداث الدولية لمواجهة التهديدات، فمقاتل قوي وسلاح متطور يحمي الحق ضرورة قصوى لا غنى عنها، فنحن في عصر القوة وإن لم يكن لديك ما تواجه به التحديات والتهديدات وتوقف به الأطماع التي تحيط بوطنك فلا تلومن إلا نفسك.





وإذا كنا نتحدث عن تحديث وتطوير القوات المسلحة، ومآلات هذا التحديث ونتائجه في إحباط أى أطماع للنيل من مصر وشعبها، فيجب أن نتحدث عن "مجلس الدفاع الوطني"، المختص بإصدار التوجيه السياسي العسكري، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة بما يحقق الأهداف السياسية للدولة، بالإضافة إلى تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن الدولة، ودراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشؤون العسكرية والأمن القومى، فتحية شكر إلى عقول أبناء مصر الأبرار.





استوعبت القيادة السياسية مبكرًا ما يحاك لمصر من مؤامرات تستهدف النيل منها وتشتيت قدراتها ونجحت في صدها الواحدة تلو الأخرى، فكانت صاحبة رؤية عميقة وحكيمة فلم تنساق إلى محاولات الاستدراج والاستفزاز، فما تواجهه مصر من تحديات في ليبيا وقضية سد النهضة وتطوراتها المستمرة والتحديات على المحور الشرقي، وكذلك حماية المصالح الاقتصادية للدولة المصرية في البحرين المتوسط والأحمر هي تحديات خطيرة، وتتطلب تعامل حذر ومحسوب، فمصر حكيمة لكنها قادرة وتستطيع حماية أمنها القومي، ومجالها الحيوي ومصالحها على كافة المحاور والاتجاهات الاستراتيجية، وهو ما تعبر عنه القيادة السياسية في خطاباتها الموجهة للداخل والخارج وتحركاتها وبياناتها.





وأدرك المواطن البسيط أهمية عملية التسليح من ردود أفعال الولايات المتحدة والتي تعلن رفضها ما تقوم به القيادة السياسة من استمرار في نهج التسليح والتطوير وتهدد بين حين وآخر من عواقب ذلك التوجه، إلا أن القيادة السياسية تفعل ما تقول فالرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد أن مصر دولة ذات سيادة تعمل على حماية مصالحها، وهو ما يحدث، بالإضافة إلى نظرة العالم لمصر القوية فقواتنا المسلحة هي تاسع قوة عسكرية من بين العشرة الكبار في 2019.





وللمواطن دور كبير فى مساندة القوات المسلحة على رأسها تجنب الخلافات والأزمات الداخلية المفتعلة، والاصطفاف خلف قيادتنا السياسية الرشيدة وقواتنا المسلحة الباسلة، لإنقاذ هذه الأمة فلم يعد لدى الأمة إلا الجيش المصري العظيم، الذي سيذكر التاريخ كيف أنقذ رجاله أمة كانت على وشك الانهيار، ليعلم الطامعون من هي مصر ومن هو الجيش المصري، فالمقاتل المصري في كل شبر على أرضها المحروسة ليس جنديا بل مهندسا وطبيبا وعالما ومعلما وعاملا.





علينا أن نعي أننا جميعا مقاتلون، كل في موقعه، فالقتال ليس مهمة الجندى على الحدود فقط ولكن بالعمل والإخلاص جميعنا مقاتلون في الصفوف حبًا في مصر.





تستحق القيادة السياسية الإشادة، ونستحق أن نفخر بها فقد أعدت قواتنا المسلحة إعدادا قويا يليق بمصر، وما تحقق انتصارًا ونجاحًا حقيقًا للقيادة السياسية بعدما عانته مصر منذ يناير 2011 وتحت حكم الإخوان المتآمرين، ، فالقوى المتآمرة تخشى اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية المصرية والجيش المصري العظيم.



