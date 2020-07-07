محمد الصاحى يكتب: العصار.. الجنرال الذي وقف في وجه أمريكا









عقب أحداث يناير 2011 وما تلاها من فترات عجاف، كادت المخططات الداخلية والخارجية تعصف بالبلاد لولا رجال شرفاء من أبناء المؤسسة العسكرية تصدوا لتلك المؤامرات، ولم يقصروا دورهم على حماية حدود الوطن وآمنه بالسلاح، بل امتد هذا الدور لتوعية وحماية عقول الشباب من تلك المخططات.





من بين هؤلاء الرجال، كان اللواء –وقتها- محمد العصار والذي كان ظهوره لامعا ودوره بارزا عقب تنحي الرئيس الأسبق مبارك، وتكليفه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، إذ كان العصار أحد هؤلاء الأفذاذ الذين حملوا على عاتقهم أمانة حماية الوطن وإدارة شئونه في تلك الفترة العصيبة التي مرت بها البلاد، وأخذ على عاتقه -باعتباره أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة- مهمة توعية الشباب بخطورة تلك المرحلة الحاسمة من عمر الوطن، إذ كان وقتها أحد مسئولا عن ملف العلاقات الخارجية والاتصال بالإعلام والقوى الساسية .





ومنذ ظهوره الأول كان العصار خاطفا للأضواء في كل جلساته ولقاءاته لما تميز به من فصاحة ومعرفة وثقافة وقدرة عالية على الإقناع، مصحوبة بدماسة خلق تجبر من يستمع إليه أن يتعلم من تلك القيادة الحكيمة، إذ إن جميعها نابعة من منطلق الخوف والحرص على الوطن.





وليس أدل على مواقفه الحاسمة للدفاع عن الوطن ما نشر ضمن وثائق "ويكليكس" من برقيات الدبلوماسية الأمريكية التي سربت مطلع عام 2011، -وكانت حديث العالم وقتها- والتي كان من بينها وثائق تثبت محاولات مسئولون في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" الضغط على مصر لتغيير استراتيجيتها العسكرية لدعم المصالح الأمريكية في المنطقة، من خلال الضغط بورقة المساعدات العسكرية.





كل تلك المحاولات الأمريكية قوبلت بالرفض من الجانب المصري، وفقا للوثائق المسربة عن المسؤولين العسكريين الأمريكيين، وفي تقاريرهم الرسمية، إذ أنه من بين تلك الوثائق وثيقة بتاريخ التاسع من فبراير عام 2010، كتبها المسئولون بالبنتاجون عن اللواء محمد العصار الذي كان يشغل وقتها مساعد وزير الدفاع والمسئول عن ملف العلاقات العسكرية المصرية الأمريكية والتي نقلت قوله: "أن سياسة الدفاع المصرية مهمتها الحفاظ على الأرض المصرية، والحفاظ على جيش قوي لمواجهة أي تحديات في المنطقة".



