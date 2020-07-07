رئيس جامعة الزقازيق يتفقد لجان الامتحانات بكلية تربية رياضية بنات

تفقد الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم، لجان الإمتحانات بكلية التربية رياضية بنات ، للإطمئنان على سير أعمال الإمتحانات ،حيث يؤدي عدد 630 طالبة بمرحلة البكالوريوس إمتحانات الفصل الدراسي الثاني وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، يرافقه الدكتور عبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع الطلاب والتعليم.





وخلال الزيارة، حرص رئيس الجامعة علي إجراء كشف قياس الحرارة قبل تفقد اللجان، وتجول داخل لجان الإمتحان للإطمئنان على تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الوقائية لحماية الطالبات والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا ،مشيدًا بهدوء اللجان وإلتزام الطالبات بإتباع القواعد والتعليمات الوقائية.





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ومن جانبها أشارت الدكتورة أمال يوسف أنتظام 630 طالبة في أداء مادة البحث العلمى ،مؤكدة أنه تم إتخاذ إجراءات مشددة داخل اللجان حيث تم تقليل الكثافة العددية مع مراعاة المسافات البينية المناسبة بين الطالبات داخل اللجان فضلًا عن إجراء كشف قياس الحرارة للطالبات قبل الدخول للكلية مع التشديد علي ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة أثناء تأدية الإمتحان بالإضافة إلي تعقيم وتطهير اللجان قبل وبعد الإمتحان.





جدير بالذكر ، أن عدد ٣١ ألف و٩٨٥طالب وطالبة ، يؤدون إمتحانات السنوات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠١٩ /٢٠٢٠ بعدد 15 كلية عملية ونظرية بجامعة الزقازيق والتي بدأت أعمالها يوم السبت الماضي الموافق ٤ يوليو ٢٠٢٠ وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم وسط إجراءات وتدابير وقائية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.