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برلمان

الرقابة علي أنشطة الإدارة وتقييم الأعمال.. طاقة ومحلية النواب توافقان على اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:29 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني،على اختصاصات جهاز تنظيم إدارة المخلفات وفي مقدمتها إعداد الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكامله للمخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.

ووافقت  اللجنة على أن تتولى اللجنة الفنية المنبثقه عن اللجنتين البرلمانيتان،دمج كافة المواد الخاصة بالدعم الفني الذي يقدمة الجهاز، في مادة واحده.

وتتضمن اختصاصات الجهاز، إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارات المحلية وذلك علي النحو المبين باللائحة التنفيذية.

كما تشمل متابعة  تنفيذ الأدوار والمسئوليات لمختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفقا لأحكام القانون، وتحديد النطاق الجغرافي لمناطق خدمة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ونوعية الخدمات المطلوبة، بالتعاون مع الجهات الادارية المختصة.

وشملت الاختصاصات، الرقابة على أنشطة الاداره المتكاملة للمخلفات وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات وذلك علي النخو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بقطاع المخلفات.
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