كاميرات عالية الدقة لقياس حرارة المترددين على البرلمان.. صور

قامت الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس، بتركيب 2 كاميرا حرارية عالية الدقة على أبواب الدخول بالبرلمان لقياس درجة حرارة المترددين على المجلس من "المترجلين" عن بُعد وبشكل سريع وتقوم فكرة عمل هذه الكاميرات الحرارية من خلال ربطها بالقطاع الطبي للمجلس عن طريق شبكة الأنترنت لرصد أي حالات مشتبه في ارتفاع درجة حرارتها عن المعدل الطبيعي والتعامل الفوري معها من خلال القطاع الطبي بالمجلس، ويمكن لهذا الجهاز فحص نحو 30 شخصا في ذات الوقت وفي الصورة الواحدة لعدم إعاقة الدخول للبرلمان.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب باتخاذ كل الإجراءات الوقائية لتحصين المجلس من "فيروس كورونا المستجد" للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة وجميع المترددين على المجلس.

وكانت الأمانة العامة للمجلس قد اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية منذ بداية ظهور جائحة كورونا، منها تركيب (5) ماكينات مزودة بتقنية بصمة الوجه حول القاعة الرئيسية، كما يتم توزيع الكمامات ومعقم الأيدي على جميع المترددين على المجلس بشكل يومي مع وضع ضوابط للجلوس في القاعة العامة للمجلس وقاعات اللجان بحيث تحقق المسافات الآمنة تجنبًا لنقل العدوى.وجدير بالذكر أن البرلمان الدولي قد أشاد على موقعه الإلكتروني من خلال متابعته ردود أفعال البرلمانات في مواجهة وباء كورونا بجهود البرلمان المصري الذي عقد جلساته في ظل هذه الجائحة وسط تدابير عالية الدقة للحفاظ على سلامة أعضائه والعاملين فيه.