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محافظات

غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:28 م
غلق 23 مقهى ومحل
غلق 23 مقهى ومحل تجاري بدمياط
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شنت محافظة دمياط حملة مكبرة شملت جميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية للمرور على تلك المنشآت

صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، إن هناك حملات يوميا لمتابعة مدى التزام اصحاب الكافيهات والمطاعم بمواعيد الغلق والإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد ومن المفترض اتباعها والتعامل بحزم مع من يخالف تلك الإجراءات حرصا على سلامة المواطنين.


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مشيرة إلى أنه تم شن حملة مكبرة من قبل جميع رؤساء المجالس والوحدات المحلية بمختلف انحاء المحافظة  على الكافتيريات والمقاهي والمطاعم للتأكد من الالتزام بجميع الاشتراطات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منها التأكد من عدم تعدى نسبة الأشغال 25٪ من الطاقة الاستيعابية للمنشأة وكذا الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعي وعدم تقديم الشيشة فضلًا عن ارتداء الكمامة ومهمات الوقاية وتوفير أدوات ورقية تستخدم لمرة واحدة، و كذلك غلق المنشأة فى تمام العاشرة مساءًا... 

 وقد قام رؤساء الوحدات المحلية باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال من يثبت مخالفته لتلك الضوابط و كذا تنفيذ عقوبات رادعة في حالة عدم مراعاة تطبيق المعايير الصحية التى تتسبب فى الإضرار بصحة وسلامة المواطنين

مشيرة إلى أنه تم غلق 23 مقهى ومحل تجاري مخالفين للتعليمات وعدم التزام باجراءات الاحترازية والوقائية المتبعه وايضا عدم التزامهم بمواعيد الغلق المحددة يوميا.
غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق
غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق
غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق
غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق
غلق 23 مقهى ومحلا تجاريا بدمياط خالفت الإجراءات الاحترازية ومواعيد الغلق
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