غير متوقع.. طلاب الثانوية العامة أدبي يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ

خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحاني التاريخ و الفيزياء بمدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي محافظة الجيزة بعد امتحان دام ٣ ساعات .

سادت حالة من الحزن علي طلاب الادبي بسبب صعوبة امتحان التاريخ الغير متوقعة و الوقت الذي كان غير كافيا لتأدية الامتحان .

سادت حالة من الحزن علي طلاب الادبي بسبب صعوبة امتحان التاريخ الغير متوقعة و الوقت الذي كان غير كافيا لتأدية الامتحان .

وادي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما أدى طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).



