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تعليم

غير متوقع.. طلاب الثانوية العامة أدبي يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:18 م
صدى البلد
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حسام الفقي _احمد قطب - عدسة: عمرو سيد
خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحاني التاريخ و الفيزياء بمدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي محافظة الجيزة  بعد امتحان دام ٣ ساعات . 

سادت حالة من الحزن علي طلاب الادبي بسبب  صعوبة امتحان التاريخ  الغير متوقعة و الوقت الذي كان غير كافيا لتأدية الامتحان .

وادي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما أدى طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الآن دون حدوث أية مشكلات.
غير متوقع.. طلاب الثانوية العامة أدبي يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ
غير متوقع.. طلاب الثانوية العامة أدبي يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ
غير متوقع.. طلاب الثانوية العامة أدبي يشتكون من صعوبة امتحان التاريخ
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