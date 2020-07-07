مصادر بـ الحرية: أحمد مهنا سيتولي رئاسة الحزب خلفا لـ حسب الله

كشف مصدر بحزب الحرية عن وجود إتفاق مبدئي بين قيادات الحزب على تولي احمد مهنا الأمين العام للحزب منصب رئيس الحزب بشكل مؤقت لحين إختيار رئيس جديد للحزب خلفا للدكتور صلاح حسب الله الذي سبق، تنحى عن رئاسة الحزب، وذلك من أجل التفرغ للمعركة الانتخابية المقبلة.





وأكد المصدر لصدي البلد، أن اختيار" مهنا" رئيسا لحزب الحرية المصرية لعدة أسباب أنه لديه ما يكفي من الخبرة والعمل السياسي على مدار سنوات عديدة لإدارة صرح بحجم حزب الحرية والذي يعتبر واحد من الأحزاب المصرية التى لها قواعد فى كل محافظات مصر.



