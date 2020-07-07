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تعليم

الحزن يكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء: الامتحان صعب جدا

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:22 م
امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة
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حسام الفقي _احمد قطب - عدسة: عمرو سيد
خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحاني التاريخ والفيزياء بمدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي محافظة الجيزة بعد امتحان دام ٣ ساعات. 

وظهر على وجوه الطلاب، حالة من الحزن على طلاب القسم العلمي بسبب صعوبة امتحان الفيزياء الكثير من الطلاب يشتكون من صعوبة الامتحان  على حد تعبيرهم .

وقال بعض الطلاب: "اللي مذاكر كويس هيقفل الامتحان ولكن الامتحان مش في مستوي الطالب المتوسط ".

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة  بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام الامتحان، إن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل جيد حتى الان دون حدوث أية مشكلات.
الحزن يكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء: الامتحان صعب جدا
الحزن يكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء: الامتحان صعب جدا
الحزن يكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء: الامتحان صعب جدا
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