الحزن يكسو وجوه طلاب الثانوية العامة بسبب الفيزياء: الامتحان صعب جدا

خرج منذ قليل طلاب الثانوية العامة من امتحاني التاريخ والفيزياء بمدرسة جمال عبد الناصر بحي الدقي محافظة الجيزة بعد امتحان دام ٣ ساعات.

وظهر على وجوه الطلاب، حالة من الحزن على طلاب القسم العلمي بسبب صعوبة امتحان الفيزياء الكثير من الطلاب يشتكون من صعوبة الامتحان على حد تعبيرهم .

وظهر على وجوه الطلاب، حالة من الحزن على طلاب القسم العلمي بسبب صعوبة امتحان الفيزياء الكثير من الطلاب يشتكون من صعوبة الامتحان على حد تعبيرهم .

وقال بعض الطلاب: "اللي مذاكر كويس هيقفل الامتحان ولكن الامتحان مش في مستوي الطالب المتوسط ".

جدير بالذكر أنه يؤدي طلاب الثانوية العامة ، اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 ، الامتحان في مادتي الفيزياء للشعبة العلمية ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.





كما يؤدي طلاب الثانوية العامة بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM) اليوم ، الامتحان في مادة مقاييس الفهم (الكيمياء).



