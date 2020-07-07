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برلمان

تفشي السوق السوداء من الكمامات والكحوليات بالشرقية.. طلب إحاطة

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:32 م
ارتداء الكمامة
ارتداء الكمامة
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فريدة محمد
تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن تفشي السوق السوداء من الكمامات والكحوليات بالصدليات العامة بالشرقية وتراخي عمليات التفتيش والرقابة.

ولفتت فهيم، في طلبها، أن إدارة التفتيش الصيدلى وفرع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية بالشرقية ، قامت بضبط و تحريز أدوية ومستلزمات طبية  من كمامات وعبوات كحول مجهولة المصدر و بدون فواتير، ومستلزمات طبية غير مسجلة بوزارة الصحة، وأدوية منتهية الصلاحية، ومستحضرات صدر منشور بمنع تداولها، وأدوية محفوظة فى غير اشتراطات التخزين المناسبة مما قد يعرضها للتلف.

وتابعت: ففي ظل غياب الرقابة والحملات التفتيشية على الصيدليات العامة، انتعشت السوق السوداء والمصانع مجهولة المصدر، والتي تنتج منتجات طبية مجهولة المصدر ومغشوشة ومنتهية الصلاحية، ويتم التعاقد مع هذه المصانع من قبل الصيدليات العامة، مما تشكل خطورة بالغة على صحة المرضى والمصابين.

وأشارت إلى أن سوق الدواء أصبح ملىئا بالمنتجات المغشوشة التي يعتمد أصحابها على الترويج لمنتجات طبية بكميات كبيرة ولكن عديمة المنفعة، ولا يكون لها أي آثار إيجابية بل ستضر بصحة المواطنين.

واكدت أن الحملات التفتيشية ما زالت تتراخى في التفتيش على الصدليات والتأكد من أن جميع الأدوية والمنتجات الطبية التي تبيعها أصلية وتابعة لشركات أدوية معروفة لها سمعتها، ومنتجاتها على أفضل حال.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على الصيدليات العامة وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفات المضبوطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة مع المخالفين، وإحكام السيطرة على سوق الدواء المغشوش.
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