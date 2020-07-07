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حوادث

بسبب دفاعه عن الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون خالد البلشى

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:26 م
خالد البلشى
خالد البلشى
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مصطفى رماح
هاجم دد من رواد السوشيال ميديا الكاتب خالد البلشى بسبب دفاعة عن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.

قال أحد رواد السوشيال ميديا: "شوفتو يا جماعة على اخر الزمن اليثارى المحسوب على الشيوعيين والمركسيين يدافع عن اخوانى اللى كان مكفره ايام التجمع الربعاوى والنهضاوى".

وقال آخر: "ياترى يا استاذ خالد البلشى ايه اللى لم الشامى على المغربى وخلاك تمشى بديل الاخوانى احمد عكاشة ".

وقال فى تعليق آخر: "احنا طبعا عارفين الاجابة ان فيه سبوبة انت بتسترزق منها علشان احنا عارفين ان العملية مزنقة معاك اليومين دول وعاوز تعزم الشله بتاعتك وتتفشخر قدامهم".
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