بسبب دفاعه عن الإخوان.. رواد السوشيال ميديا يهاجمون خالد البلشى

هاجم دد من رواد السوشيال ميديا الكاتب خالد البلشى بسبب دفاعة عن عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية.
قال أحد رواد السوشيال ميديا: "شوفتو يا جماعة على اخر الزمن اليثارى المحسوب على الشيوعيين والمركسيين يدافع عن اخوانى اللى كان مكفره ايام التجمع الربعاوى والنهضاوى".
وقال آخر: "ياترى يا استاذ خالد البلشى ايه اللى لم الشامى على المغربى وخلاك تمشى بديل الاخوانى احمد عكاشة ".
وقال فى تعليق آخر: "احنا طبعا عارفين الاجابة ان فيه سبوبة انت بتسترزق منها علشان احنا عارفين ان العملية مزنقة معاك اليومين دول وعاوز تعزم الشله بتاعتك وتتفشخر قدامهم".