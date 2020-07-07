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رياضة

أبو ظبي البديل.. الكاف يستقر على إقامة نهائيات دوري أبطال إفريقيا بالكاميرون

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:17 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

اقتربت دولة الكاميرون من استضافة مباريات الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا المقرر إقامتها خلال شهر سبتمبر المقبل.



وعلم " صدى البلد " أن المكتب التنفيذي للكاف يضع الكاميرون فى المرتبة الأولى لاستضافة الدور قبل النهائي والنهائي من مسابقة دوري الأبطال الإفريقي ، وبالفعل يكثف الكاف اتصالاته مع اتحاد الكرة الكاميروني فى الوقت الحالى من أجل حسم الأمر بشكل رسمي .


وينتظر الكاف رد الكاميرون بشكل رسمي بشأن جاهزيتها لاستضافة الدور قبل النهائي والنهائي من منافسات دوري الأبطال الإفريقي ن وفى حال موافقتها سيتم الإعلان بشكل رسمي على إقامة نهائيات الأبطال بها .


ويضع الكاف سيناريو آخر بشأن مصير نهائيات دوري الأبطال الإفريقي وهو إقامتها فى دولة الإمارات بعد أن تلقي الكاف عرضا رسميا من قبل إحدى الشركات التى عرضت إقامة الدور قبل النهائى والنهائي بمدينة أبو ظبي خلال الفترة المقبلة .


ورفض الاتحاد الإفريقي المقترح المقدم من قبل المغرب بشأن استضافة منافسات الدور قبل النهائي والنهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد أن عرض مسئولو المغرب بشكل رسمي استضافة المباريات المتبقية من دوري الأبطال الإفريقي، وهو الأمر الذ تم رفضه بشكل مطلق من قبل الكاف خاصة وأن دولة المغرب ستستضيف المباريات المتبقية من منافسات مسابقة الكونفيدرالية الإفريقية .


يذكر أن النادي الأهلي سوف يلتقي الوداد المغربي، والزمالك سيواجه الرجاء المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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