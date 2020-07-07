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حوادث

أمن الجيزة يضبط 26 ألف كمامة مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 02:24 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، في ضبط صاحب مصنع كمامات "بدون ترخيص" لقيامه باستخدام خامات مجهولة المصدر وبحوزته 26 ألف كمامة داخل المصنع.

يأتي ذلك فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" واضطلاع وزارة الداخلية بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، واستمرارًا للجهود المبذولة لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، خاصةً الجرائم المتعلقة بتصنيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص واستغلال الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة قيام (صاحب مصنع كمامات طبية كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الكمامات الطبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، لإدخال الغش على جمهور المواطنين على أنها معقمة، بقصد بيعها بأسعار مغالية، مستغلًا الظروف الراهنة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم القيام بحملة بالاشتراك مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط المشار إليه، وبتفتيش المصنع عثر به على 5000 كمامة "معدة للبيع، معبأة داخل 100 كرتونة"، و10000 كمامة "منتج نهائى"، و11000 كمامة تحت التجهيز، و6000 قطعة خامات تصنيع، و400 كرتونة فارغة، و13 ماكينة تصنيع.

حيث بلغ إجمالى المضبوطات 26 ألف كمامة غير مطابقة للمواصفات، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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