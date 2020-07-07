استعدادا لإعادة التشغيل.. تضامن الغربية تنتهى من حصر الحضانات المرخصة وتشدد على الإجراءات الوقائية من كورونا

مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية اليوم، الثلاثاء، عن إجمالى عدد الحضانات المرخصة على مستوى مراكز ومدن المحافظة. أعلنت









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وأوضحت المديرية أن إجمالي الحضانات المرخصة يبلغ 1500 حضانة، بينما إجمالي الحضانات غير المرخصة يبلغ 790 حضانة.









ولفتت إلى أنه جار تطوير 51 حضانة مرخصة، حيث تقدم أصحابها لإعادة التشغيل بعد التعهد بتنفيذ الإجراءات الاحترازية التى تم إقرارها للحماية من فيروس كورونا المستجد.









وقالت المحاسبة أماني النادري، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ، إنه تم تشكيل لجان من الرقابة والمتابعة بالمديرية، بالاشتراك مع الإدارة المختصة بمجال الأسرة والطفولة.







