قبل عودة التدريبات.. رئيس نادي القناة ونائبه يتابعان فحوصات لاعبي الشراع والتجديف والسلة

حرص رئيس مجلس إدارة نادي القناة عماد الخواجة على التواجد صباح اليوم الثلاثاء داخل نادي التجديف من أجل المتابعة مع اللجنة الطبية لكل التحاليل التي تتم لعدد 40 عنصرًا من عناصر المنظومة الرياضية داخل نادي القناة من أنشطة مختلفة سواء الشراع أو التجديف أو السلة وتمت الإجراءات الطبية والتحاليل لهم استعدادا لعودة التدريبات، كما تواجد أيضا نائب رئيس نادي القناة إيهاب نشأت.





وانطلقت منذ التاسعة صباحا كل الفحوصات الطبية وذلك في وجود أعضاء اللجنة الطبية الدكتور محمود سعيد والدكتور محمود خليفة.





وتضم اللجنة الطبية رئيس اللجنة الدكتور عمرو حسن والعضوية كلا من دكتور محمود سعيد ودكتور محمود خليفة ودكتور أحمد عبد الرحمن ودكتور محمد صلاح.





وتمت الأجواء بشكل منظم للغاية بين كامل أطراف المنظومة للإطمئنان علي صحة اللاعبين استعدادا لعودة الانشطة الرياضية بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاث اشهر.