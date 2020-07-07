منها تطوير منطقة عشش وصرف صحي .. 4 مليارات و289 مليون لمشروعات الصحة والإسكان والتعليم في المنيا

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وشهد قطاع الإسكان خلال السبع سنوات الماضية نقلة كبيرة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان، وتطوير العشوائيات، 3217 (ثلاث مليارات ومئتان وسبعة عشر مليون جنيه)، منها إنشاء 277.5 عمارة (إسكان اجتماعي -محور تمليك -أكثر احتياجًا)، بمراكز المحافظة، بإجمالي 6260 وحدة سكنية، و160 محل استثماري، بتكلفة 809 مليون و500 ألف جنيه.

وأضاف أنه في قطاع تطوير العشوائيات

تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، بعدد 38 عمارة، بإجمالي 814 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بتكلفة 102 مليون جنيه،

وتطوير منطقة أبو هلال من خلال إعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحي، ورصف، وإنارة)، بتكلفة 15 مليون و700 ألف جنيه،

كما يجري حاليا مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، بتكلفة 77 مليون جنيه