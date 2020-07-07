منها تطوير منطقة عشش وصرف صحي .. 4 مليارات و289 مليون لمشروعات الصحة والإسكان والتعليم في المنيا

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن هناك العديد من الانجازات التي تحققت بمحافظة المنيا في كافة القطاعات الخدمية في مجالات الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والاستثمار وغيرها خلال 7 سنوات
وفي محورالمدن الجديدة، أعلن المحافظ أنه جاري العمل حاليا في مدينة ملوي الجديدة
والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 347 لسنه 2018 بتخصيص مساحة 18420 فدان لإقامة مدينة
ملوي الجديدة، وهي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة 12 كم وتقع شرق الصحراوي الغربي،
وهي أحدث مدن الجيل الرابع وتستوعب 1.2 مليون نسمة. وجاري العمل بها حاليا بها بمشروع
(جنا) لإنشاء عدد 34 عمارة بإجمالي 1088 وحدة سكنية في إطار أعمال المرحلة الأولى على
مساحة 880 فدان بحجم استثمارات قدره 120 مليون جنيه.
وأوضح أنه في قطاع الصحة بلغ إجمالي الاستثمارات خلال 7 سنوات 1,887 (مليار وثمانمائة وسبعة وثمانون مليون جنيه) وتم الانتهاء من مستشفى ملوي وتشغيلها كمستشفى عزل، كما تم إنهاء بمستشفى سمالوط المركزي، وجار الإعداد لتشغيلها، ووصلت نسبة التنفيذ مستشفى ديرمواس الى 90%.
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وشهد قطاع الإسكان خلال السبع سنوات الماضية نقلة كبيرة حيث بلغ إجمالي الاستثمارات في قطاع الإسكان، وتطوير العشوائيات، 3217 (ثلاث مليارات ومئتان وسبعة عشر مليون جنيه)، منها إنشاء 277.5 عمارة (إسكان اجتماعي -محور تمليك -أكثر احتياجًا)، بمراكز المحافظة، بإجمالي 6260 وحدة سكنية، و160 محل استثماري، بتكلفة 809 مليون و500 ألف جنيه.
وأضاف أنه في قطاع تطوير العشوائيات، تم تطوير منطقة عشش محفوظ بالكامل، بعدد 38 عمارة، بإجمالي 814 وحدة سكنية، و192 وحدة تجارية، بتكلفة 102 مليون جنيه، وتطوير منطقة أبو هلال من خلال إعادة تأهيل شبكات المرافق (صرف صحي، ورصف، وإنارة)، بتكلفة 15 مليون و700 ألف جنيه، كما يجري حاليا مشروع إنشاء 10 عمارات سكنية ضمن مشروع تطوير منطقة مدينة العمال بحي جنوب المنيا، بتكلفة 77 مليون جنيه
وفي محورالمدن الجديدة، أعلن المحافظ أنه جاري العمل حاليا في مدينة ملوي الجديدة
والتي صدر بها القرار الجمهوري رقم 347 لسنه 2018 بتخصيص مساحة 18420 فدان لإقامة مدينة
ملوي الجديدة، وهي تبعد عن مدينة ملوي القائمة مسافة 12 كم وتقع شرق الصحراوي الغربي،
وهي أحدث مدن الجيل الرابع وتستوعب 1.2 مليون نسمة. وجاري العمل بها حاليا بها بمشروع
(جنا) لإنشاء عدد 34 عمارة بإجمالي 1088 وحدة سكنية في إطار أعمال المرحلة الأولى على
مساحة 880 فدان بحجم استثمارات قدره 120 مليون جنيه.
وفي قطاع التعليم أكد المحافظ أن إجمالي الاستثمارات في قطاع التعليم، بلغت 1590 (مليار وخمسمائة وتسعون مليون جنيه)، وقد شملت إنشاء، وتوسعة، وإحلال جزئي، وإحلال كلي لـ 340 مدرسة، بإجمالي 4909 فصل، بتكلفة مليار و320 مليون جنيه.