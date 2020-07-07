دورة تدريبية على المنصة الافتراضية للجمباز الفني والإيقاعي

تنطلق اليوم الدورة التدريبية للجمباز الفني والإيقاعي على المنصة الافتراضية باستخدام تقنية الــ ZOOM والتى دعت لها الرئاسة الاقليمية للاولمبياد الخاص الدولي للشرق الاوسط وشمال افريقيا مختلف برامج الاولمبياد الخاص بالدول العربية

وينظم الدورة الاولمبياد الخاص المصرى من أجل الألعاب العالمية الصيفية للاولمبياد الخاص بألمانيا 2023 وفى ضوء العودة الآمنة ، ومنذ فتح باب التسجيل حرصت أعداد كبير من المدربين على التسجيل فى تلك الدورة ، خاصة وأن الألعاب العالمية الصيفية التي تستضيفها ألمانيا 2023

و حث المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى مختلف برامج المنطقة بالمشاركة فى تلك الرياضة التي بدأت تأخذ نوعا من الانتشار ليس فى المنطقة بل فى العالم بعدما شهدت الالعاب الاقليمية التاسعة التي أقيمت بأبوظبي 2018 مشاركة عدد من دول المنطقة وايضا فى الالعاب العالمية التي أقيمت بأبوظبي 2019.





ويلقى الدورة التدريبية الأساسية الدكتور حسين بسيونى رئيس اللجنة الفنية للجمباز الايروبيك بالاتحاد المصرى للجمباز ، المدير الفنى للجمباز للعديد من الأندية والهيئات الرياضية ، والمدرب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولى ، حاصل على رخصة التدريب الدولية من الاتحاد الدولى للجمباز.





وصرح د. عماد محى الدين مدير عام الرياضة والتدريب بالرئاسة الإقليمية بأن من منطق زيادة عدد الدول التى تمارس رياضة الجمباز كانت هذه الدورة وهى استكمال الدورة التى اقيمت فى شهر نوفمبر 2019 بالقاهرة والتى شارك فيها 6 دول عربية، هي مصر، ليبيا، المغرب، الجزائر، الأردن، لبنان، وان الدورة الحالية سوف تتناول مقدمة عن الأولمبياد الخاص ، ومحاضرة عن التقسيم بالأولمبياد الخاص ، ومحاضرة حول مبادئ تدريب الجمباز لاعبى الاولمبياد الخاص ، واخر المحاضرات لتلك الدورة عن المسابقات الرسمية وطرق تنظيمها.





واضاف بأن رياضة الجمباز يجمع بين القوة والمرونة، وبراعة الأداء الجمالي. وتتوافر المسابقات للذكور في مجال الجمباز الفني، بينما تتوافر للإناث في مجالي الفني والإيقاعي. ويمكن أن يتسابق الذكور مع الإناث في المسابقات المتكاملة، أو في مسابقات مخصصة للتسابق المختلط تضم مسابقة واحدة أو اثنتين على الأكثر في جميع رياضات الأولمبياد الخاص، يتم تقسيم اللاعبين في مجموعات وفقا لمستويات القدرة، و السن والجنس.





وصرح شريف الفولى مدير عام الالعاب والمسابقات بالرئاسة الإقليمية بأن الالعاب الاقليمية الماضية التي أقيمت بأبوظبي 2018 شهدت مشاركة 7 دول من خلال 32 لاعبًا ولاعبة والدول كانت مصر، والإمارات، وعمان، وسوريا، ومن الدول الأجنبية: باكستان، وهونج كونج، وروسيا، وكذلك الألعاب العالمية التي أقيمت فى أبوظبي 2019.





وأنه تم إدراج الجمباز للمرة الأولى كرياضة رسمية عام 1972، وكان ذلك في إطار الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بلوس انجلوس ،وتسابق فيها 11 لاعبا في حركات الترامبولين و التمارين الحرة.، بحلول الألعاب العالمية الصيفية التي أقيمت بنورث كارولينا 1999، بلغ عدد المتسابقين 280 لاعبا مثلوا 43 برنامجا حول العالم. وقد تسابق في الألعاب العالمية الصيفية بايرلندا 2003، 283 لاعبا من 43 برنامجا. يبلغ عدد المتسابقين في هذه الرياضة، على مستوى الأولمبياد الخاص في المنطقة ، حاليا 1296 لاعبا .