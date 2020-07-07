للاشتراك في بطولة العالم.. انطلاق اختبارات تشكيل المنتخب الوطني للكيك بوكسينج أغسطس المقبل





وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اختبارات اختيار عناصر المنتخب الوطني للعبة سوف تنطلق في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس المقبل من أجل اختيار أفضل العناصر للمشاركة في بطولة العالم للشباب التي تقام في صربيا خلال شهر نوفمبر المقبل، وفقا للأجندة الدولية.





وأوضح محمد صبيح أنه في إطار الالتزام بخطة الدولة لعودة النشاط الرياضي الذي انطلق في الأول من شهر الجاري وللألعاب التلامسية بداية من منتصف شهر يوليو الجاري ستكون هناك فترة استعداد للمشاركة في اختبارات اختيارات المنتخب لمدة شهر حتى يستعد اللاعبين للمشاركة في منافسات اختيار عناصر المنتخب وتكوين فرق للمراحل السنية المختارة «شباب أ»، «شباب ب»، ومرحلة العموم الكبار.





وشدد رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج على أنه بعد اختيار عناصر المنتخب سيتم تجهيز خطة مكثفة من أجل إعداد اللاعبين للمشاركة في بطولة العالم للشباب عبر إقامة معسكر مفتوح ثم معسكر مغلق حتى موعد انطلاق البطولة من أجل تجهيز منتخب قوي يستطيع المنافسة على حصد المراكز الأولى في أول مشاركة دولية للاتحاد بعد تأسيسه وإشهاره بشكل رسمي في 28 يناير 2020.





وحول اختيارات عناصر الجهاز الفني للمنتخب الوطني للكيك بوكسينج، أوضح محمد صبيح أنه سيتم النظر إلى نتائج اللاعبين خلال اختبارات اختيار المنتخب من أجل ضم المدربين المتميزين، أصحاب النتائج المتميزة إلى تشكيل الجهاز الفني، فضلا عن النظر أيضا إلى الخبرات الفنية لدى هؤلاء المدربين ووضعها ضمن شروط الانضمام إلى عناصر جهاز تشكيل الفراعنة.





واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، تصريحاته قائلا: «ارتفاع القاعدة الشعبية من اللاعبين في مختلف الأندية ومراكز الشباب ينبئ عن اختيار منتخب وطني قوي جاهز للمشاركة في البطولات الدولية والمنافسة بشراسة ليكون ضمن كبار الدول التي يخشاها الجميع».

حدد الكابتن محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، موعد اختبارات اختيار لاعبي المنتخب الوطني الأول للعبة للمشاركة في البطولات العربية والدولية والقارية مع استئناف النشاط الرياضي على مستوى العالم بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».