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أخبار البلد

بسبب تحويل مسار بعض الخطوط.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمدينة نصر الخميس المقبل

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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منار نور
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن مناطق "الحى السابع – شارع أبو العتاهية – عبد الحكيم رفاعى – شارع محمد لحظى – المنطقة الثامنة – المنطقة السادسة والأولى"، وضعفها عن "الحى السادس – عزبة العرب – جامعة الأزهر"، لمدة ١٨ ساعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق 9-7-2020 وحتى الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة الموافق 10-7-2020.


وأوضحت أن قطع المياه يأتي نظرًا لتنفيذ أعمال كبارى بمنطقة مدينة نصر، مما يستلزم تحويل مسارات خطوط المياه المتعارضة مع أعمال الكبارى بشارع مصطفى النحاس مع عباس العقاد ومصطفى النحاس مع شارع الطيران.

 
وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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