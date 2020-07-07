محافظ المنيا: 5 مليارات و970 مليونا إجمالي استثمارات الطرق
الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:25 م
المنيا
قال اللواء
أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن إجمالي الاستثمارات في قطاع الطرق، خلال سبع سنوات،
بلغ (خمس مليارات وتسعمائة وسبعين مليون جنيه)، منها إنشاء محور سمالوط والذي يربط
الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالطريق الصحراوي الغربي عابرا نهر النيل والسكة الحديد،
والذي تبلغ تكلفته حوالي 1.5 مليار جنية تقريبا
وإعادة تطوير الطريق الصحراوي الغربي من القاهرة
حتى أسيوط بتكلفة تصل الي 1.8 مليار جنية تقريبا.
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كما تم إنشاء محور
بني مزار على النيل بتكلفه 450 مليون جنيه ، وكذلك انشاء الطريق القومي المنيا / راس
غارب بطول 55 كم وبتكلفة 625 مليون جنيه ، وانشاء الطريق القومي الشيخ فضل / راس غارب
بطول 90 كم وبتكلفه 317 مليون جنيه.
وفي أعمال توصيل الغاز الطبيعي قال المحافظ أنه يجري حاليا العمل علي مد الغاز الطبيعي لعدد 4 مدن (ابوقرقاص – مطاي – بني
مزار – مغاغة) وعدد 3 قري (بني احمد الغربية وتله والبرجاية) بنسبة 100% وبتكلفه
272 مليون جنيه. وجاري توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3 مدن (ملوي – سمالوط – المنيا الجديدة)
بنسبة 86 % بتكلفه 291 مليون جنيه ، ولقرية بني عبيد بمركز ابوقرقاص بتكلفة
11 مليون و900 ألف جنيه.