محافظ المنيا: 5 مليارات و970 مليونا إجمالي استثمارات الطرق

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وفي أعمال توصيل الغاز الطبيعي قال المحافظ

أنه يجري حاليا العمل علي مد الغاز الطبيعي لعدد 4 مدن (ابوقرقاص – مطاي – بني مزار – مغاغة) وعدد 3 قري (بني احمد الغربية وتله والبرجاية) بنسبة 100% وبتكلفه 272 مليون جنيه. وجاري توصيل الغاز الطبيعي لعدد 3 مدن (ملوي – سمالوط – المنيا الجديدة) بنسبة 86 % بتكلفه 291 مليون جنيه ،

و

لقرية بني عبيد بمركز ابوقرقاص بتكلفة 11 مليون و900 ألف جنيه.