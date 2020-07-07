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أخبار العالم

بعد تصنيفها كأسوأ اقتصاد أوروبي .. إيطاليا تعلن حزمة إصلاحات شاملة لاستعادة مكانتها

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:31 م
على صالح
وافقت الحكومة الإيطالية على حزمة من الإجراءات اليوم الثلاثاء تهدف إلى قطع الروتين المعقد الذي لطالما ألقى باللوم عليه في كبح النمو لـ ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

وقد وصف رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي "مرسوم التبسيط" ، الذي تمت الموافقة عليه بعد أسابيع من المفاوضات السياسية المشحونة، بأنه "أم جميع الإصلاحات" للمساعدة في إعادة إطلاق الاقتصاد الذي جعله دمره فيروس كورونا.


وتمت الموافقة عليه في نسخة أولية في اجتماع مجلس الوزراء في وقت متأخر من الليل، تاركًا بعض التفاصيل النهائية التي لم يتم تحديدها بعد.

ويغطي التشريع، الذي يصل إلى 174 صفحة في مسودة اطلعت عليها رويترز، مجموعة من القطاعات مثل المناقصات العامة، والرقمنة، وقواعد زيادة رأس مال الشركات والمسؤولية الجنائية للمسؤولين الحكوميين.

وكانت هناك محاولات عديدة من قبل الحكومات الإيطالية السابقة للحد من الروتين، في عام 2010 ، قام الوزير السابق روبرتو كالديرولي بحذف 375000 لائحة ادعى أنه ألغى من كتب القانون.

ومع ذلك، لا يرى الإيطاليون والشركات العاديون أي تقدم يذكر.

واحتل مسح البنك الدولي لعام 2020 بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال ، والذي يضع في الاعتبار العقبات البيروقراطية التي تعترض أشياء مثل بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب وإنفاذ العقود، المرتبة 58 في قائمة الدول الأوروبية، متخلفة كثيرًا عن معظم الدول الأوروبية وخسارة الأرض للعام الثاني على التوالي.

ويسمح مرسوم كونتي للهيئات العامة بتخصيص مشاريع عمل صغيرة دون استخدام عملية المناقصة العامة المتعرجة، كما يبسط بشكل كبير الإجراءات المطلوبة حتى بالنسبة للمشاريع الأكبر التي تصل قيمتها إلى 5.2 مليون يورو (5.88 مليون دولار). 

وتعتبر التغييرات صالحة في البداية فقط للأشهر الـ 12 القادمة.

كما يشدد تعريف إساءة استخدام المنصب، ما يجعل من الصعب التحقيق مع المسؤولين العموميين في واحدة من جرائم ذوي الياقات البيضاء الأكثر شيوعًا في إيطاليا.

ومن اهم السلبيات السابقة، أحيانًا ما يمنع المسؤولون المشاريع بدلًا من التحقيق في المخاطر من خلال التوقيع على شيء قد يقع لاحقًا مخالفة للقانون.

وقال كونتي للمشرعين الشهر الجاري: "نريد التغلب على ما يسمى بالخوف من التوقيع".

وأثارت هذه الإصلاحات احتكاكًا بين الأغلبية، حيث أبدت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسة مخاوف من أنها قد تفضل الفساد.

وحرصًا على تحسين الرقمنة في إيطاليا ، يبسط المرسوم إجراءات نشر شبكات النطاق العريض الجديدة السريعة ، ويحد من السلطات الحالية لرؤساء البلديات لمعارضة تركيب البنية التحتية المحمولة 5G ، مسودة المساعدة.

فيما يتعلق بحوكمة الشركات ، تلغي حتى نهاية هذا العام شرط الحاجة إلى تصويت ثلثي المساهمين للموافقة على زيادة رأس المال.
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