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برلمان

ترشيد الإنفاق بسبب كورونا.. تعرف على تفاصيل خطة الحكومة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:02 ص
مواجهة فيروس كورونا
مواجهة فيروس كورونا
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عبد الرحمن سرحان



في إطار خطة الدولة بشأن ترشيد الإنفاق، عرضت الحكومة مجموعة من القرارات التي تدرسها، لتوفير النفقات بنسبة تتراوح من 20% إلى 50% وفقا لما لتوصيات لجنة الخطة والموازنة.


وأكد محمد السبكي، وكيل أول وزارة المالية، أن الوزارة تتابع مع الجهات التي تستكمل وهي "وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة البيئة والاسكان والهيئة الوطنية للإعلام"، بشأن ترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن الوزارة خاطبت الوزراء المعنيين بخصوص هذا الأمر.



وأكد وكيل أول وزارة المالية أن هناك مشروع قرار سيتضمن بعض الإجراءات منها  تأجيل  المصروفات الخاصة بالدورات التدريبية والمؤتمرات وأيضا السفريات، لمدة 6 أشهر لحين النظر في أي تحسنات في  جائحة كورونا، وأن قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر سيشمل كل البنود والخفض المتوقع في الإيرادات والمصروفات. 

من جانبه، قال جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط، إنه كانت هناك توجيهات من مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وإعادة تحديد الأولويات بناءً على توصيات مجلس النواب.


وأكد مساعد وزيرة التخطيط أن  هناك مشروع قرار في المالية يتناول كل أبواب الموازنة العامة للدولة لتحديد آلية الترشيد وإعادة ترتيب الأولويات.


وأوضح أن وزارة التخطيط مسئولة عن الباب السادس، وتم إرسال توجيهات عامة للوزارات بتجميد بعض البنود في المشروعات الجديدة فقط.
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