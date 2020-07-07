فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. حكم جمع مال اليتامي والأخذ منه.. هل يشترط التلفظ بالنية قبل قراءة الفاتحة للمتوفى.. حكم تكرار الدعاء على الظالم.. كنت على سفر ولم أصل العصر فهل أقضيه ركعتين أم أربع؟

- فتاوى تشفي صدور المؤمنين
- حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها
- كنت على سفر ولم أصل العصر فهل أقضيه عند عودتي ركعتين أم أربع؟
- هل توجد زكاة على مال التأمين
- هل يشترط التلفظ بالنية قبل قراءة الفاتحة للمتوفي ؟
- حكم تكرار الدعاء على الظالم
فى البداية، ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، مضمونه: "حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها؟".
وقال وسام إن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقال أيضًا {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}، وإنما صرح الله للقائم على مال اليتيم أن يأخذ بالمعروف هذة فى حالة لو كان فقيرًا ومن كان غنيًا فعليه أن يستعفف.
وأضاف: "أما إذا أخذ أموالهم ظلمًا وعدوانًا فهو إنما يأكل فى بطنه نارًا".
كما ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، مضمونه: "هل توجد زكاة على مال التأمين؟".
بينما قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.
وأوضح «عبد السميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يشترط التلفظ بالنية عند إهداء ثواب قراءة القرآن للميت؟"، أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًا بأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.
وفى النهاية، "حكم تكرار الدعاء على الظالم وكثرة ذلك؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».