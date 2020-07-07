فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. حكم جمع مال اليتامي والأخذ منه.. هل يشترط التلفظ بالنية قبل قراءة الفاتحة للمتوفى.. حكم تكرار الدعاء على الظالم.. كنت على سفر ولم أصل العصر فهل أقضيه ركعتين أم أربع؟

فتاوى تشفي صدور المؤمنين

حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها

كنت على سفر ولم أصل العصر فهل أقضيه عند عودتي ركعتين أم أربع؟

هل توجد زكاة على مال التأمين

هل يشترط التلفظ بالنية قبل قراءة الفاتحة للمتوفي ؟

حكم تكرار الدعاء على الظالم





نشر موقع « صدى البلد» خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام الدينية الصادرة عن المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة إلى عدد من التصريحات، والتي نرصد أبرزها في التقرير التالي.







فى البداية، ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، مضمونه: " حكم من يجمع مال الأيتام ويأخُذ منها؟".









وقال وسام إن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}، وقال أيضًا {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}، وإنما صرح الله للقائم على مال اليتيم أن يأخذ بالمعروف هذة فى حالة لو كان فقيرًا ومن كان غنيًا فعليه أن يستعفف.











وأضاف: "أما إذا أخذ أموالهم ظلمًا وعدوانًا فهو إنما يأكل فى بطنه نارًا".





ثم ورد سؤال على صفحة مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونه: " كنت على سفر ولم أصل العصر حتى عدت للمنزل بعد خروج وقته فهل أصلي العصر ركعتين أم أربعًا ؟".

وأجابت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث قائلة: "إن الله تعالى شرع القصر والجمع فى السفر لمناسبته طبيعة السفر والمشقة التى تعتريه، وفى سبيل ذلك فلا مسوغ للسائل لتأخير الصلاة حال السفر ويأثم بتأخيرها دون عذر معتبر شرعًا".



وأضافت لجنة الفتوى: "أما قضاء الصلاة لمن كان على سفر فهى تُقضى تامةً دون قصر على المفتى به من قول الشافعية والحنابلة وهو قول الأوزاعى وداود الظاهرى؛ لأن قصر الصلاة عن المسافر إنما كان بسبب سفره وهو مظنة المشقة فإن زال السفر فإن الرخصة قد سقطت عنه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدمًا".



واستدلوا بأقوال العلماء: "حيث قال الشيرازي رحمه الله: وإن فاتته صلاة في السفر فقضاها في الحضر ففيه قولان، قال في القديم: له أن يقصر لأنها صلاة سفر فكان قضاؤها كأدائها في العدد، كما لو فاتته في الحضر فقضاها في السفر، وقال في الجديد: لا يجوز له القصر، وهو الأصح لأنه تخفيف تعلق بعذر فزال بزوال العذر، كالقعود في صلاة المريض. [المهذب للشيرازى مع شرحه المجموع 1/576]، و قال النووى رحمه الله: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر دون الحضر. [النووى, منهاج الطالبين 1/ 324]، وقال ابن قدامة رحمه الله: وأما إن نسي صلاة السفر فذكرها في الحضر فقال أحمد: عليه الإتمام احتياطًا، وبه قال الأوزاعي وداود والشافعي في أحد قوليه [ابن قدامة, المغنى, 1/451]".





كما ورد سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجلة له عبر قناة دار الإفتاء المصرية على "يوتيوب"، مضمونه: " هل توجد زكاة على مال التأمين ؟".





وأجاب عبد السميع، قائلًا: "ليس عليه زكاة إلا بعد أن يحول عليه الحول ويبلغ النصاب ويكون فائضا عن الحاجة".





بينما قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن قراءة القرآن بنية إهداء ثوابه للميت، لا يتطلب الجهر بالتصريح والقول «إني وهبت مثل ثواب هذا العمل للميت»، مشيرًا إلى جواز إضمار النية في القلب.









وأوضح «عبد السميع»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، ردًا على سؤال: "هل يشترط التلفظ بالنية عند إهداء ثواب قراءة القرآن للميت ؟"، أن هبة الثواب بالقول أبلغ وأرجى للقبول؛ مفيدًا بأنه يكون من باب الإلحاح في الدعاء والطلب بالرحمة والمغفرة وقبول الميت ورفع درجته.



