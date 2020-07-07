انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

وحرص عدد من الفنانين، على تواجدهم في المستشفى بجوار الفنان حمادة هلال، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي والفنان محمد قماح.





وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.



