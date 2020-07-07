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فن

انهيار حمادة هلال أثناء تشييع جثمان والدته إلى مثواه الأخير.. فيديو وصور

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:30 م
صدى البلد
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منار نور _ عمر خالد _ محمد صبحي
انهار الفنان حمادة هلال اثناء تشيع جثمان والدتها اليوم  بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

وحرص عدد من الفنانين، على تواجدهم في المستشفى بجوار الفنان حمادة هلال، وعلى رأسهم الفنان محمود الليثي والفنان محمد قماح.

وأعلن الفنان حمادة هلال عن وفاة والدته السيدة رجاء إبراهيم، بعد صراع مع مرض السرطان، حيث وافتها المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بالمركز الطبى العالمى.

كان حمادة هلال أعلن من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام منذ أسابيع، عن تعرض والدته لوعكة صحية، إذ نشر صورة له معها وطالب جمهوره ومتابعيه بالدعاء له.

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