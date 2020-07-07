في انتظار قرار الفيفا.. الجنايني: اللجنة الخماسية مكلفة لخدمة الكرة المصرية

أكد عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، في تصريحات خاصة لبرنامج من الآخر مع محمد شبانة عبر إذاعة شعبي إف أم، أن الإعلان عن الكرة الموحدة للدوري المصري جاء ضمن خطط اللجنة الخماسية في إعلاء قيمة منتج الدوري المصري والكرة المصرية بشكل عام، وذلك بجانب تطبيق تقنية الڤار وهذا هدف اللجنة العمل بطريقة متوازية على جميع الملفات وهذا الملف جهد أعضاء اللجنة.







وأضاف أن اللجنة الخماسية تعمل استكمالًا للمجلس السابق والكرة الموحدة كان من ضمن عقد الشركة الراعية لملابس المنتخبات "بوما" بعد تجويد العقد بما يصب في مصلحة الكرة المصرية.





وأشار إلى أن جدول الدوري سيتم الإعلان عنه بعد تحديد الارتباطات الأفريقية للأهلي والزمالك وبيراميدز من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وهناك مؤتمر صحفي سيعقده حسام الزناتي رئيس لجنة المسابقات بعد اكتمال الصورة.





وأوضح أن تم اتخاذ جميع أراء الأندية في اللائحة الجديدة للنظام الأساسي لكرة القدم وسيتم إرسالها للفيفا وفور التعديلات واعتمادها سيتم الدعوة على الفور لعقد الجمعية العمومية.





وقال: "قرار عودة استئناف الدوري المصري هو قرار دولة كما قررت الفيفا من قبل بأنه هذا القرار حق للحكومات، وبالتالي هذا قرار الحكومة المصرية وفي ظل الكواراث الحكومة هى التي ترى الصورة الأشمل في استئناف الدوري على عكس اتحاد الكرة الذي يرى جانب واحد فقط وهو جانب كرة القدم".







شدد على أن لجنة الطوارئ بمجلس الوزراء ترى الصورة كاملة من حيث عودة الدوري في ظل جائحة فيروس كورونا، مضيفًا أن الملف الطبي تم إعداده بطريقة رائعة من خلال محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة ويتطابق مع الفيفا.





واختمم حديثه بأنه جاء من خلال تكليف من الدولة والفيفا لأداء مهمة معينة وبعدها سيرحل، موضحًا أنه لم يسعى للتواجد في اتحاد الكرة وتواجده لخدمة الكرة المصرية فقط.