نصير شمة يحتفي بموسيقى موزارت في حفل افتراضي عبر الإنترنت

تتواصل سلسلة الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" مع إحياء الجلسة السادسة عبر الإنترنت غدا الأربعاء في فعالية فريدة عابرة للثقافات تحتفي بموسيقى المؤلف الشهير فولفجانج أماديوس موزارت.





تقام الجلسة الأحدث من هذه السلسلة تحت عنوان "يونيفرسال موزارت"، وتنظمها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي بإشراف فني من أستاذ العود العراقي نصير شمّة ، وتتضمن الجلسة برنامجًا متنوعًا يحتفي بعبقرية الموسيقار النمساوي إلى جانب مقطوعات جديدة استوحاها شمّة من إبداعات هذا المؤلف. يقدم نصير شمّة وعازفو "بيت العود" مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية والجديدة على آلات عربية ليمنحوا المستمعين تجربة موسيقية فريدة عابرة للثقافات.





يبدأ الحفل عند تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت أبو ظبي، ويتضمن مقطوعات لموزارت برؤية جديدة من شمّة، ويؤدي بعدها عازفو بيت العود مقطوعات "المسيرة التركية" (سوناتا البيانو رقم 11)، ومقدمة أوبرا "اختطاف من السرايا"، ومقدمة أوبرا "الناي السحري".





تأتي الجلسات الموسيقية الافتراضية "بيت العود في ضيافتك" استكمالًا لسلسلة "نصير شمّة والأصدقاء". وتهدف إلى نشر رسالة أمل وتفاؤل خلال الأزمة الصحية العالمية التي يعيشها العالم حاليًا. ويتم بث الجلسات الموسيقية أيام الأربعاء، حيث يقدم موسيقيو "بيت العود" عروضًا موسيقية رائعة من منازلهم من حول العالم.





نصير شمّة هو مايسترو عراقي عالمي وعازف عود حائز على أكثر من 60 جائزة ووسامًا، وقد أصدر عددًا من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية. وحصل على لقب "فنان اليونسكو من أجل السلام" و"سفير النوايا الحسنة" لدى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، ويواصل شمّة تكريس موهبته لنشر رسالة الأمل في المجتمع إلى جانب عدد من خريجي بيت العود الموهوبين.





ولد موزارت في مدينة ساليزبورغ النمساوية عام 1756، ويعد واحدًا من أبرز مؤلفي الموسيقى الكلاسيكية في العالم. كان طفلًا معجزة بحق، فقد كان قادرًا على تذكر مقطوعات كاملة بمجرد سماعها مرة واحدة. وفي السادسة من عمره، بدأ العزف وأطلق جولته الموسيقية الأولى عبر أوروبا. وعقب انتقاله إلى فيينا في عام 1781، أصبح موزارت واحدًا من أبرز رموز الحقبة الكلاسيكية، ويقترن اسمه اليوم بالبراعة الفنية والتميز الإبداعي وإيصال الموسيقى الكلاسيكية إلى الجميع.





ضمت سلسلة "بيت العود في ضيافتك" عددًا من الحفلات الموسيقية حتى الآن بما في ذلك حفل "القانون الجديد"، و"نصير شمّة وخريجي بيت العود: قصة العود"، و"الغناء العربي الكلاسيكي"، و"غناء شهر رمضان المبارك".





ويمكن للجميع مشاهدة هذه الحفلات والاستمتاع بأجمل نتاجات الموسيقى العربية الكلاسيكية عبر الرابط [https://www.youtube.com/AbuDhabiCulture



