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برلمان

برلمانية: المرأة المصرية في عهد السيسي حصدت مكاسب لم تتاح لها من قبل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 03:02 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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قالت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، عضو البرلمان العربي، إنه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي أصبحت هناك خطط إستراتيجية مُحكمة من قبل الدولة تستهدف تمكين المرأة لتكون شريكة أساسية في مرحلة بناء الوطن. 


وأضافت "شادية"، في تصريح لها، أنه خلال السنوات الأخيرة الماضية فتحت للمرأة المصرية آفاق جديدة وشهدت مكاسب لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، مُؤكدة أنه في عهد الرئيس السيسي وصلت نسبة النساء العاملات في الجهات الحكومية إلى 44.5%، ونسبة المستثمرات في البورصة إلى 30%، بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات في مجلس الوزراء من 6% في عام 2015 إلى 20% في عام 2017، ثم إلى 25% في عام 2018، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء بمصر، وكذلك تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية، وتعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية، وبلغ عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية.


كما أكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو مجلس النواب، أنه في عهد الرئيس السيسي تم تعديل القانون الذي ينظم صندوق التأمين الأسرى (القانون رقم 113 لعام 2015) لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء، وكذلك صدر القانون المنظم لعمل المجلس القومي للمرأة (القانون رقم 30 لعام 2018) لترقية رئيس المجلس إلى منصب وزير والإقرار بدور سياسي أوسع فيما يتعلق بتمكين المرأة، بالإضافة إلى التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدًا تعديل المادة 102 من الدستور بشأن تخصيص 25% من مقاعد البرلمان للنساء.
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