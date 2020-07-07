حملة مكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات على المقاهي والكافيهات ببورسعيد

تابع السعيد رخا، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بالعديد من الشوارع والمناطق داخل نطاق حى الزهور بالمرور بامتداد شارع عبد الحليم محمود وشارع المناخلي.





وتمت إزالة العديد من الإشغالات والمخالفات الموضوعة بنهر الطريق، والتي تعوق الحركة المرورية.





وأسفرت الحملة عن تنفيذ 9 قرارات إشغالات مشتركة بحي الزهور تنوعت ما بين فروشات فاكهة وخضراوات وفروشات أسماك ومغسلة.





واستهدفت الحملة جميع الإشغالات والتعديات بشارعى عبد الحليم محمود والمناخلي والمتمركزة بالجزيرة الفاصلة ما بين منطقة بلال بن رباح ومنطقة عمر بن عبد العزيز، وقد تم فتح الشوارع مرة أخرى.





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وأكد السعيد رخا أن الحملة تأتى استكمالًا للحملات المستمرة التى تتم بجميع المناطق بنطاق الحي، وذلك لمتابعة وإزالة جميع المخالفات والتعديات بالحى.





وأوضح رخا، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الأجهزة التنفيذية شنت بالحي حملة موسعة لمتابعة التزام أصحاب المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بقرارات ومواعيد الغلق المحددة، وذلك في إطار تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك وفقا لضوابط وشروط محددة.





وأشار إلى أن الحملة نفذت المرور الميدانى على عدد من المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بمناطق قبضايا والـ ٥٠٠٠ وحدة وشارع النصر وشارع العاشر من رمضان، وذلك للتأكد من التزامها التام بقرارات الغلق فى المواعيد المحددة تمام الساعة 10 مساءً، وبالمعاينة سجلت الحملة التزام أغلب المقاهي بمواعيد الغلق، كما تم رصد بعض المخالفات لموعد الغلق فى بعض المقاهي وتم التنبيه على أصحابها والزامها بالغلق الفورى.





ولفت إلى أنه تم رصد مقهى مستمر بالعمل بعد مواعيد الغلق وتقوم بتقديم الشيشة، حيث تمت مصادرة المضبوطات وغلق وتشميع المقهى واتخاذ الإجراءات القانونية.



وشدد المحاسب القانوني السعيد رخا، رئيس الحي، على استمرار المتابعة لتطبيق جميع القرارات على جميع المقاهي والكافيهات والمحال العامة فى المواعيد المحددة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين لهذه القرارات.