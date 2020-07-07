أكبر أزمة عرفتها تل أبيب.. إسرائيل تفقد السيطرة على كورونا.. 31186 إصابة و338 وفاة.. هجوم على نتنياهو وجانتس بسبب فشل التعامل مع الأزمة.. و65% من الإسرائيليين أصيبوا داخل منازلهم

31186 إصابة و338 وفاة بـ كورونا في إسرائيل

هجوم على نتنياهو وجانتس بعد فشل التعامل مع أزمة الوباء

الكنيست الإسرائيلي يوافق على فرض إجراءات جديدة لمواجهة كورونا

إسرائيل فقدت السيطرة على كورونا وخبير يحذر من أكبر أزمة عرفتها تل أبيب

%65 من الإسرائيليين أصيبوا بـ كورونا داخل منازلهم وفرض غرامة 500 شيكل لعدم ارتداء الكمامة





تناولت وسائل الإعلام العبرية اليوم، الثلاثاء، آخر تطورات تفشي فيروس كورونا داخل إسرائيل ونشر آخر حصيلة الفيروس الخطير وكيف فقدت إسرائيل السيطرة على كورونا.





هاجم عضو الكنيست رئيس حزب يمينا نفتالي بينت الحكومة الإسرائيلية لفشلها في التعامل مع أزمة كورونا وإعادة فرض الإغلاقات.

وخلال مقابلة عبر إذاعة 103 العبرية، قال بينت "جانتس ونتنياهو فشلا فشلا ذريعا، والإغلاق مجددا هو واحد من أكبر الإخفاقات في إسرائيل من حيث عدد المتضررين الذين لحق الأذى بحياتهم".





وذكرت القناة 12 العبرية أن البروفيسور الإسرائيلي "إيلي فاكسمان" رئيس اللجنة الاستشارية المساعدة في صياغة استجابة الحكومة لتفشي وباء كورونا حذر من أن إسرائيل فقدت السيطرة على الوباء.

وقال فاكسمان، الذي يرأس لجنة الخبراء التي تقدم المشورة لمداولات مجلس الأمن القومي بشأن مكافحة الوباء، "من حيث عدد المصابين، وحقيقه أنهم منتشرين في جميع أنحاء البلاد، فنحن لا نعرف مواقع الإصابة بالنسبة لمعظم المصابين، لذا لا نستطيع السيطرة على تفشي المرض".





وأضاف: “في الوضع اليوم، مع وجود أكثر من 100,000 حالة إصابة يومية، لم يعد بإمكاننا تعطيل سلسلة العدوى – حتى لو كانت هناك منظومة عمل للقيام بذلك، ولا توجد منظومة كهذه".

وتابع: "نحن نواجه أكبر أزمة مدنية وطنية عرفتها إسرائيل".





ونشرت وزارة الصحة إلاسرائيلية المعطيات الجديدة تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد او كوفيد19 في إسرائيل.





وقالت الصحة الإسرائيلية أنه تم تسجيل 1057 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة، مما يرفع مجمل الإصابات في إسرائيل منذ بداية انتشار الوباء ولغاية الآن الى 31186 إصابة ووصل إجمالي عدد الوفيات إلى 338 حالة وفاة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الأشخاص الذين تعافوا من الاصابة منذ بداية انتشار الوباء ، قد بلغ حتى الآن 18131 مصابا ، مما يعني أن في إسرائيل حاليًا 12717 مصابا لا يزالون عانون من كورونا على اختلاف درجات الإصابة.





وقال بيان وزارة الصحة كذلك أن عدد من يعتبرون حالة خطيرة من بين تلك التي كورونا في البلاد هو 35 حالة وهم موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعية كما أن هناك 85 حالة صعبة وسط أنها ليست تصل إلى حالة الخطر وهناك 85 حالة أخرى وصفت بالمتوسطة فيما باقي الإصابات تعتبر الآن طفيفة.





ونشرت وسائل الإعلام العبرية تفاصيل إصابة 65% من الإسرائيليين بفيروس كورونا المستجد او كوفيد19 داخل منازلهم وفرض غرامة 500 شيكل على عدم إرتداء الكمامة داخل إسرائيل.





وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون وباء كورونا المستجد والذي يقضي بتغريم كل من لا يرتدي كمامة في الحيز العام بمبلغ 500 شيكل بدلا من 200 شيكل.

ويقضي اقتراح القانون برفع مبلغ الغرامة الإدارية المفروضة على كل من لا يرتدي الكمامة من 200 شيكل إلى 500 شيكل والتحديد أن هذه المخالفة يمكن فرضها ليس فقط من قبل شرطي إنما من قبل مراقبين هم موظفي الدولة، مراقبي سلطة الطبيعة والحدائق، موظفي السلطة المحلية ومراقبين بلديين.

واقترح القانون أن أي مسؤول من المذكورين أعلاه باستثناء الشرطي عليه أن يشارك في دورات تأهيل خصوصية لهذا الأمر وأن فرض الرقابة والغرامة بسب هذه المخالفة سيتم وفق سياسة إنفاذ عامة، مع مراعاة ضرورة الإنفاذ حسب معايير متساوية، من بين مجموعة من الأمور ومع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة لوضع شروط بما يخص الإنفاذ تجاه مجموعات سكانية خاصة وإمكانية تجنب فرض الغرامة حسب الظروف، وستتحمل شرطة إسرائيل مسؤولية تحديد السياسة ودورة التأهيل المذكورة.

كما ينص الاقتراح بالنسبة للمخالفات الإدارية الإضافية المتعلقة بفتح المصالح التجارية على إمكانية تسليم المخالفة بخصوص الغرامة أيضا من خلال تسليمها للمسؤول عن المكان أو المصلحة التجارية وذلك إضافة إلى إرسالها عبر البريد المسجل لصاحب المصلحة التجارية.

وجاء في شرح الاقتراح "بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة وعدم الالتزام بالتعليمات التي هدفها منع الإصابة بالفيروس ومن بينها واجب ارتداء الكمامة فإن الاقتراح ينص على تعديل قانون الإنفاذ ووضع تعليمات هدفها تنجيع وزيادة الإنفاذ".

وذكر الموقع أن الاقتراح أيده بالقراءة الثالثة والنهائية 34 عضو كنيست فيما عارضه 24.





وأظهرت بيانات لمركز البحوث والمعلومات التابع للكنيست الإسرائيلي أن معظم الإصابات بين الإسرائيليين بفيروس كورونا جرت داخل المنازل وانتقلت العدوى من أحد أفراد الأسرm المصابين.





وكما أشارت البيانات وفق ما ذكرت القناة 7 العبرية أن حوالي ثلثي الإصابات بنسبة (65.8٪) بالفيروس جاءت في المنازل.





وأوضحت أن حوالي عُشر المصابين (10.3٪) تعرضوا للإصابة في المدارس والاجتماعات والجامعات.





ولفتت إلى أن 5.8٪ من المصابين تعرضوا للفيروس في المراكز الطبية؛ و3.9٪ تعرضوا لها خلال حدث أو مؤتمر؛ فيما 2.2٪ تعرضوا للإصابة أثناء زيارة كنيس (198 شخص).





ونوه المركز أن حوالي 2٪ من الإصابات جاءت عبر الاحتكاك في المراكز التجارية أو المحلات التجارية، فيما أصيب فقط 1.8٪ في أماكن الترفيه، بينما 8.2٪ من الإصابات لم يكشف مكان حدوثها.





وأفادت القناة بأن وزارة الصحة الإسرائيلية امتنعت حتى الآن عن عرض هذه البيانات، مبينة أن التعرض للإصابات لم يكن ظاهرًا في بيانات مركز الكنيست إلا لـ 8981 شخصًا في كورونا من أصل 30200 شخص.





وصادق الكنيست الإسرائيلي على، مشروع قانون يسمح للحكومة الاسرائيلية بإصدار أوامر تقيد نشاط المرافق العامة دون الحصول مسبقا على موافقة الكنيست.





ورفض عدد من نواب المعارضة في الكنيست هذه الخطوة، معتبرين إسرائيل تسير على درب كوريا الشمالية.