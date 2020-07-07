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فن

نشرة الفن.. انهيار حمادة هلال أثناء جنازة والدته.. تميم يونس يحذف أغنية سالمونيلا.. فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 04:03 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

انهار الفنان حمادة هلال اثناء تشيع جثمان والدتها اليوم  بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة، مقابر الرقابة الإدارية.

أعلن الفنان تميم يونس حذفه لأغنيته "سالمونيلا" التي طرحها مطلع العام الجاري وحققت نجاحًا كبيرًا، بسبب اتهامها بالترويج للتحرش بالفتيات لما تحمله من رسائل تهديد.

كشف الفنان أيمن عزب عن إصابة والده بفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، مشيرًا إلى أنه متواجد في أحد مستشفيات العزل لتلقي العلاج.

نعى الفنان حميد الشاعري الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي وافتها المنية، فجر الأحد الماضي، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.


نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام فيديو جديد لها .



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