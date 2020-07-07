إزالة 2248 حالة تعد على الأراضى وضبط وإزالة 307 مخالفات بناء ببني سويف



صرح الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف ، بأنه تمت إزالة 2248 حالة تعد بواقع 1834حالة تعد على الأراضى الزراعية، و414 حالة على أراضى أملاك الدولة، بينما تم ضبط وإزالة 307 مخالفات بناء، وذلك على مستوى مراكز ومدن المحافظة، منذ صدور قرار مجلس الوزراء في 25 مارس الماضي، بحظر انتقال وتحرك المواطنين وغلق المحال العامة، لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا، وحتى أمس، الاثنين 6 يوليو الجاري.

















جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الدوري، الذي يعرضه اللواء هشام شادي، السكرتير العام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف والعشوائي، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.











وأكد المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، أن المحافظة تعتمد على تنفيذ آليات محكمة ضمن خطة متكاملة، والتي تعتمد على السير بالتوازى فى أكثر من مسار، من خلال تكثيف حملات الإزالة للتعديات القائمة، أو المستجدة مع التركيز على التعديات "في المهد"، وفق برنامج زمني محدد، وفي إطار القانون بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية، وتذليل جميع الإجراءات أمام الجادين في ملف تقنين أراضى الدولة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة جميع أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي الذي توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا للحفاظ على الرقعة الزراعية، والتصدي لظاهرة التعدى على أراضى أملاك الدولة.

