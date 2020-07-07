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أخبار العالم

بسبب سناب شات.. ضبط محل ملابس يقلد ماركات عالمية في السعودية

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 03:39 م
وزارة التجارة السعودية
وزارة التجارة السعودية
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مـيـس رضـا

ضبطت السلطات السعودية ممثلة فى وزارة التجارة محل ملابس مقلدة لماركات عالمية مخالفة للنشاط التجاري.

 

 

وقالت وزارة التجارة السعودية عبر حسابها في تويتر: "التجارة" من خلال رصدها إعلانًا مخالفًا عبر منصة التواصل الاجتماعي "سناب شات"، تضبط محل ملابس مقلدة لماركات عالمية، وجارٍ اتخاذ الإجراء النظامي بحق "المنشأة" و"المعلن".

 

وعدت التجارة السعودية، الترويج لسلع مقلدة لماركات عالمية يعتبر بيعها انتهاكا لنظام العلامات التجارية.


وأفادت التجارة السعودية، بأنه تم ضبط المحل والمعلن واستكمال الاجراءات اللازمة بحقهم.

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